Ночью 20 августа Россия снова массированно атаковала юг Одесщины, целью врага стала гражданская инфраструктура.

Атака на Одесчину 20 августа: что известно

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки в нескольких населенных пунктах фиксируются перебои с подачей электроэнергии. По состоянию на утро без света остаются 13 тыс. абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением.

На другой локации зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовых автомобилей с продуктами питания. Возникшие пожары сейчас полностью ликвидированы.

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К счастью, пострадавших нет. На местах событий идет ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, что массированная российская атака на Украину 20 августа в очередной раз ударила по работе украинской энергосистемы.

Так, в результате часть потребителей в Киеве и шести областях осталась без электроэнергии.

Без света также потребители Киевской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.

По информации ДТЭК, электроснабжение удалось восстановить для 50 тыс. семей по резервным схемам. В то же время в столице света пока нет примерно в 40 тыс. домов.

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