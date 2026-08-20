Новоназначенный министр обороны Евгений Хмара уволен с военной службы. Это произошло на основании подпункта “е” пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Увольнение Хмары с военной службы

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, спекуляционные заявления о якобы увольнении Хмары через военно-врачебную комиссию (ВВК) не соответствуют действительности.

– Евгений Хмара занимает должность министра обороны Украины как гражданское лицо. Закон Украины О национальной безопасности Украины требует, чтобы эту должность занимало исключительно гражданское лицо, – говорится в заявлении.

По данным Минобороны, норма, по которой уволили Хмару, касается именно генералов и адмиралов. Если они не занимают штатную должность, находятся в распоряжении, то закон позволяет уволить такого генерала с военной службы, утверждают в МО.

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В Минобороны рассказали, что Хмара прошел ВВК по требовательной графе для спецподразделения Службы безопасности Украины и полностью пригоден к военной службе. Поэтому там подчеркивают, что спекуляции вокруг причин его увольнения якобы из-за ВВК являются ложью.

19 августа во время выступления в зале Верховной Рады Евгений Хмара заявил, что является гражданским лицом, поскольку уволен с военной службы в соответствии с законодательством.

Источник : Укринформ

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