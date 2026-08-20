Українцям, які планують виїзд до країн Європейського Союзу та оформлення тимчасового захисту, рекомендують отримувати штамп про перетин кордону в паспорті під час виїзду з України.

Про це повідомило Посольство України у Німеччині.

Чому українцям радять ставити штамп у паспорті під час виїзду

У посольстві наголосили, що рекомендація пов’язана з Імплементаційним рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року. Зазначається, що це має допомогти уникнути можливих проблем під час оформлення тимчасового захисту в державах-членах Євросоюзу.

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У посольстві наголосили, що рекомендація стосується всіх громадян України незалежно від статі та віку.

Під час проходження прикордонного контролю українцям рекомендують звернутися до офіцера Державної прикордонної служби та попросити поставити у паспортному документі штамп або іншу відмітку, яка підтверджує виїзд з України.

Водночас українцям, які вже виїхали з країни та перебувають за кордоном без відповідної відмітки у паспорті, також пропонують отримати офіційне підтвердження перетину державного кордону.

Для цього необхідно звернутися до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу затвердила офіційні рекомендації для держав-членів про порядок завершення тимчасового захисту українців після завершення повномасштабної війни.

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