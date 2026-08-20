Российские войска в четверг, 20 августа, атаковали Краматорск Донецкой области авиабомбами. В городе зафиксировали девять ударов, в результате которых пострадали гражданские и повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Взрывы в Краматорске 20 августа: какие последствия

— Враг нанес по городу девять ударов, предварительно авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК. По состоянию на 15:30 известно о десяти раненых гражданских, — отметил глава ОВА.

По его словам, в результате взрывов в Краматорске сегодня повреждено 22 многоквартирных дома. Пострадали торговые объекты, библиотека и критическая инфраструктура.

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На одном из объектов спасатели тушат пожар. Коммунальные службы убирают обломки и работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Сейчас специалисты уточняют окончательные последствия обстрела и часть мест попаданий.

Напомним, 4 августа российские войска сбросили на Краматорск авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Одна из бомб попала в жилой дом в центре города. В результате этой атаки пострадали 22 человека.

Фото: Донецкая ОВА

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