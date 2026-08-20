Взрывы в Краматорске 20 августа: враг ударил КАБами, есть разрушения и раненые
Российские войска в четверг, 20 августа, атаковали Краматорск Донецкой области авиабомбами. В городе зафиксировали девять ударов, в результате которых пострадали гражданские и повреждены жилые дома.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Взрывы в Краматорске 20 августа: какие последствия
— Враг нанес по городу девять ударов, предварительно авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК. По состоянию на 15:30 известно о десяти раненых гражданских, — отметил глава ОВА.
По его словам, в результате взрывов в Краматорске сегодня повреждено 22 многоквартирных дома. Пострадали торговые объекты, библиотека и критическая инфраструктура.
На одном из объектов спасатели тушат пожар. Коммунальные службы убирают обломки и работают над ликвидацией последствий российской атаки.
Сейчас специалисты уточняют окончательные последствия обстрела и часть мест попаданий.
Напомним, 4 августа российские войска сбросили на Краматорск авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции.
Одна из бомб попала в жилой дом в центре города. В результате этой атаки пострадали 22 человека.
Фото: Донецкая ОВА