Высший антикоррупционный суд 21 августа избрал меру пресечения руководителю ЧАО Метробуд Валентину Елизарову. Суд постановил заключить его под стражу до 18 октября с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine и Центр противодействия коррупции.

Операция Форест Гамп – суд

19 августа НАБУ и САП раскрыли детали проведенной операции Форест Гамп по легализации 150 млн грн для залога по делу Мидас — за бывшего министра Германа Галущенко.

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По данным следствия, Елизаров действовал по указанию бывшего нардепа Максима Микитася. Его обвиняют в юридическом сопровождении и участии в схемах, связанных с завладением предприятиями Будмонтажсервис и Философия девелопмент.

Кроме того, по версии следствия, Елизаров координировал финансовые потоки и транзакции через подконтрольные компании для сбора средств на залог фигуранта дела Мидаса. Он якобы встречался с представителями банковских учреждений и искал способы обхода финансового мониторинга для проведения платежей без ручного контроля.

Прокурор просил суд избрать Елизарову содержание под стражей с альтернативой залогу в 35 млн грн. ВАКС определил сумму залога в 20 млн. грн.

В случае ее внесения Елизаров должен будет носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и не оставлять Львов без разрешения. Также ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и другими подозреваемыми по делу.

Кроме того, подозреваемому запрещено посещать помещения Строймонтажсервис, Философия девелопмента и Региональных ресурсов. Он также должен прибывать в детектив, прокурор или суд по первому требованию и сообщать об изменении места жительства.

Защита Елизарова возражала против меры пресечения. Адвокаты заявляли, что у него не было умысла на совершение преступлений и не контактировал с другими якобы участниками преступной организации. По их версии, его действия носили сугубо технический характер — в частности, подготовка документов по недвижимости и предоставление или отзыв заявлений о банкротстве.

Что известно о делах Форест Гамп и Фемида

19 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикорумционная прокуратура сообщили о результатах спецоперации Форест Гамп. По данным следствия, участники преступной организации легализовали около 150 млн грн для внесения залога за фигуранта дела Мидаса.

20 августа НАБУ и САП обнародовали материалы операции Фемида. Правоохранители заявили о разоблачении схемы незаконного завладения недвижимостью и активами предприятий с помощью поддельных документов.

Кто фигурирует в деле Форест Гамп

Центр противодействия коррупции со ссылкой на прокурора САП сообщает, что по делу фигурируют:

  • Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы Офиса президента,
  • Виктор Дубовик, гендиректор Директората по вопросам правовой политики Офиса президента,
  • Елена Ференс, заместитель министра юстиции,
  • Максим Никитась, бывший народный депутат,
  • Вадим Столар, действующий нардеп,
  • Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета,
  • Николай Гладищенко, бывший глава правления государственного Сенс Банк,
  • Олег Ступак, бывший глава правления государственного Сенс Банк,
  • Людмила Снигирь, начальница департамента государственного Сенс Банк,
  • Валентин Елизаров (подчиненный Микитася, руководитель ООО Метрострой),
  • Никита Тарковский (связан с Микитасем),
  • Егор Меркулов (водитель Микитася, номинально руководитель ООО Монтаж Сервис),
  • Александр Остапенко (охранник Микитася, номинально директор ООО Философия Девелопмент).

20 августа ВАКС приступил к рассмотрению дела об избрании Микитасю меры пресечения, однако заседание перенесли на 21 августа.

По данным САП, участникам преступной организации и привлеченным к схемам лицам сообщили о подозрениях по статьям 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), 191 (присвоение, растрату чужого имущества), 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), 30 и 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных систем) Уголовного кодекса Украины.

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Фото: ЦПК

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