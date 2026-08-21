Высший антикоррупционный суд 21 августа избрал меру пресечения руководителю ЧАО Метробуд Валентину Елизарову. Суд постановил заключить его под стражу до 18 октября с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine и Центр противодействия коррупции.

Операция Форест Гамп – суд

19 августа НАБУ и САП раскрыли детали проведенной операции Форест Гамп по легализации 150 млн грн для залога по делу Мидас — за бывшего министра Германа Галущенко.

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По данным следствия, Елизаров действовал по указанию бывшего нардепа Максима Микитася. Его обвиняют в юридическом сопровождении и участии в схемах, связанных с завладением предприятиями Будмонтажсервис и Философия девелопмент.

Кроме того, по версии следствия, Елизаров координировал финансовые потоки и транзакции через подконтрольные компании для сбора средств на залог фигуранта дела Мидаса. Он якобы встречался с представителями банковских учреждений и искал способы обхода финансового мониторинга для проведения платежей без ручного контроля.

Прокурор просил суд избрать Елизарову содержание под стражей с альтернативой залогу в 35 млн грн. ВАКС определил сумму залога в 20 млн. грн.

В случае ее внесения Елизаров должен будет носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и не оставлять Львов без разрешения. Также ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и другими подозреваемыми по делу.

Кроме того, подозреваемому запрещено посещать помещения Строймонтажсервис, Философия девелопмента и Региональных ресурсов. Он также должен прибывать в детектив, прокурор или суд по первому требованию и сообщать об изменении места жительства.

Защита Елизарова возражала против меры пресечения. Адвокаты заявляли, что у него не было умысла на совершение преступлений и не контактировал с другими якобы участниками преступной организации. По их версии, его действия носили сугубо технический характер — в частности, подготовка документов по недвижимости и предоставление или отзыв заявлений о банкротстве.

Что известно о делах Форест Гамп и Фемида

19 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикорумционная прокуратура сообщили о результатах спецоперации Форест Гамп. По данным следствия, участники преступной организации легализовали около 150 млн грн для внесения залога за фигуранта дела Мидаса.

20 августа НАБУ и САП обнародовали материалы операции Фемида. Правоохранители заявили о разоблачении схемы незаконного завладения недвижимостью и активами предприятий с помощью поддельных документов.

Кто фигурирует в деле Форест Гамп

Центр противодействия коррупции со ссылкой на прокурора САП сообщает, что по делу фигурируют:

Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы Офиса президента,

Виктор Дубовик, гендиректор Директората по вопросам правовой политики Офиса президента,

Елена Ференс, заместитель министра юстиции,

Максим Никитась, бывший народный депутат,

Вадим Столар, действующий нардеп,

Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета,

Николай Гладищенко, бывший глава правления государственного Сенс Банк,

Олег Ступак, бывший глава правления государственного Сенс Банк,

Людмила Снигирь, начальница департамента государственного Сенс Банк,

Валентин Елизаров (подчиненный Микитася, руководитель ООО Метрострой),

Никита Тарковский (связан с Микитасем),

Егор Меркулов (водитель Микитася, номинально руководитель ООО Монтаж Сервис),

Александр Остапенко (охранник Микитася, номинально директор ООО Философия Девелопмент).

20 августа ВАКС приступил к рассмотрению дела об избрании Микитасю меры пресечения, однако заседание перенесли на 21 августа.

По данным САП, участникам преступной организации и привлеченным к схемам лицам сообщили о подозрениях по статьям 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), 191 (присвоение, растрату чужого имущества), 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), 30 и 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных систем) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ЦПК

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