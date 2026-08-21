Дело Форест Гамп: руководителя Метростроя Елизарова отправили под стражу
- ВАКС избрал Валентину Елизарову содержание под стражей до 18 октября.
- Следствие считает, что Елизаров действовал по указанию Максима Микитася.
- В случае внесения залога он будет носить электронный браслет и сдаст загранпаспорт.
Высший антикоррупционный суд 21 августа избрал меру пресечения руководителю ЧАО Метробуд Валентину Елизарову. Суд постановил заключить его под стражу до 18 октября с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine и Центр противодействия коррупции.
Операция Форест Гамп – суд
19 августа НАБУ и САП раскрыли детали проведенной операции Форест Гамп по легализации 150 млн грн для залога по делу Мидас — за бывшего министра Германа Галущенко.
По данным следствия, Елизаров действовал по указанию бывшего нардепа Максима Микитася. Его обвиняют в юридическом сопровождении и участии в схемах, связанных с завладением предприятиями Будмонтажсервис и Философия девелопмент.
Кроме того, по версии следствия, Елизаров координировал финансовые потоки и транзакции через подконтрольные компании для сбора средств на залог фигуранта дела Мидаса. Он якобы встречался с представителями банковских учреждений и искал способы обхода финансового мониторинга для проведения платежей без ручного контроля.
Прокурор просил суд избрать Елизарову содержание под стражей с альтернативой залогу в 35 млн грн. ВАКС определил сумму залога в 20 млн. грн.
В случае ее внесения Елизаров должен будет носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и не оставлять Львов без разрешения. Также ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и другими подозреваемыми по делу.
Кроме того, подозреваемому запрещено посещать помещения Строймонтажсервис, Философия девелопмента и Региональных ресурсов. Он также должен прибывать в детектив, прокурор или суд по первому требованию и сообщать об изменении места жительства.
Защита Елизарова возражала против меры пресечения. Адвокаты заявляли, что у него не было умысла на совершение преступлений и не контактировал с другими якобы участниками преступной организации. По их версии, его действия носили сугубо технический характер — в частности, подготовка документов по недвижимости и предоставление или отзыв заявлений о банкротстве.
Что известно о делах Форест Гамп и Фемида
19 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикорумционная прокуратура сообщили о результатах спецоперации Форест Гамп. По данным следствия, участники преступной организации легализовали около 150 млн грн для внесения залога за фигуранта дела Мидаса.
20 августа НАБУ и САП обнародовали материалы операции Фемида. Правоохранители заявили о разоблачении схемы незаконного завладения недвижимостью и активами предприятий с помощью поддельных документов.
Кто фигурирует в деле Форест Гамп
Центр противодействия коррупции со ссылкой на прокурора САП сообщает, что по делу фигурируют:
- Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы Офиса президента,
- Виктор Дубовик, гендиректор Директората по вопросам правовой политики Офиса президента,
- Елена Ференс, заместитель министра юстиции,
- Максим Никитась, бывший народный депутат,
- Вадим Столар, действующий нардеп,
- Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета,
- Николай Гладищенко, бывший глава правления государственного Сенс Банк,
- Олег Ступак, бывший глава правления государственного Сенс Банк,
- Людмила Снигирь, начальница департамента государственного Сенс Банк,
- Валентин Елизаров (подчиненный Микитася, руководитель ООО Метрострой),
- Никита Тарковский (связан с Микитасем),
- Егор Меркулов (водитель Микитася, номинально руководитель ООО Монтаж Сервис),
- Александр Остапенко (охранник Микитася, номинально директор ООО Философия Девелопмент).
20 августа ВАКС приступил к рассмотрению дела об избрании Микитасю меры пресечения, однако заседание перенесли на 21 августа.
По данным САП, участникам преступной организации и привлеченным к схемам лицам сообщили о подозрениях по статьям 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), 191 (присвоение, растрату чужого имущества), 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), 30 и 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных систем) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ЦПК