За бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру внесли часть залога, общий размер которого Высший антикоррупционный суд установил в 20 млн грн.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на адвоката Ирины Мудрой Артема Крикуна-Труша. Информацию о частичной уплате залога также подтвердили в пресс-службе ВАКС.

За Ирину Мудру внесли часть залога: что известно

Адвокат Ирины Мудрой Артем Крикун-Труш сообщил, что часть залога за его подзащитную уже внесли.

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Точную сумму защитник не назвал. При этом он отметил, что залогодателей несколько.

В пресс-службе ВАКС также подтвердили, что за бывшую заместительницу главы Офиса президента уже внесли часть средств.

В целом суд установил для Мудрой залог в размере 20 млн грн.

Напомним, что 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

САП просила суд отправить бывшую чиновницу под стражу с альтернативой залога в 150 млн грн, однако суд удовлетворил ходатайство лишь частично.

После заседания Мудра заявила, что постарается найти необходимые 20 млн грн. По ее словам, часть денег у нее уже есть, а также она рассчитывает на помощь друзей и знакомых.

Если она внесет полную сумму залога, ей придется сдать документы для выезда за границу, носить электронный браслет, не покидать Киев и Киевскую область без разрешения, а также выполнять другие процессуальные обязанности, установленные судом.

НАБУ и САП подозревают бывшую заместительницу главы ОП в участии в преступной организации. Сама Мудра и её защита отрицают обоснованность подозрений.

Источник : Суспільне

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