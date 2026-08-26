За ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру внесли частину застави — адвокат
- За Ірину Мудру внесли частину застави.
- Загальний розмір застави становить 20 млн грн.
За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли частину застави, загальний розмір якої Вищий антикорупційний суд визначив у 20 млн грн.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Ірини Мудрої Артема Крикуна-Труша. Інформацію про часткове внесення застави також підтвердили у пресслужбі ВАКС.
За Ірину Мудру внесли частину застави: що відомо
Адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш повідомив, що частину застави за його підзахисну вже внесли.
Точну суму захисник не назвав. Водночас він зазначив, що заставодавців декілька.
У пресслужбі ВАКС також підтвердили, що за колишню заступницю керівника Офісу президента вже внесено частину коштів.
Загалом суд визначив для Мудрої заставу у розмірі 20 млн грн.
Нагадаємо, що 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення 20 млн грн застави.
САП просила суд відправити експосадовицю під варту з альтернативою застави у 150 млн грн, однак суд задовольнив клопотання лише частково.
Після засідання Мудра заявила, що спробує знайти необхідні 20 млн грн. За її словами, частину коштів вона має сама, а також розраховує на допомогу друзів та знайомих.
У разі внесення повної суми застави вона має здати документи для виїзду за кордон, носити електронний браслет, не залишати Київ та Київську область без дозволу, а також виконувати інші визначені судом процесуальні обов’язки.
НАБУ і САП підозрюють колишню заступницю керівника ОП в участі у злочинній організації. Сама Мудра та її захист заперечують обґрунтованість підозр.