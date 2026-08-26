За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли частину застави, загальний розмір якої Вищий антикорупційний суд визначив у 20 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Ірини Мудрої Артема Крикуна-Труша. Інформацію про часткове внесення застави також підтвердили у пресслужбі ВАКС.

За Ірину Мудру внесли частину застави: що відомо

Адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш повідомив, що частину застави за його підзахисну вже внесли.

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Точну суму захисник не назвав. Водночас він зазначив, що заставодавців декілька.

У пресслужбі ВАКС також підтвердили, що за колишню заступницю керівника Офісу президента вже внесено частину коштів.

Загалом суд визначив для Мудрої заставу у розмірі 20 млн грн.

Нагадаємо, що 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення 20 млн грн застави.

САП просила суд відправити експосадовицю під варту з альтернативою застави у 150 млн грн, однак суд задовольнив клопотання лише частково.

Після засідання Мудра заявила, що спробує знайти необхідні 20 млн грн. За її словами, частину коштів вона має сама, а також розраховує на допомогу друзів та знайомих.

У разі внесення повної суми застави вона має здати документи для виїзду за кордон, носити електронний браслет, не залишати Київ та Київську область без дозволу, а також виконувати інші визначені судом процесуальні обов’язки.

НАБУ і САП підозрюють колишню заступницю керівника ОП в участі у злочинній організації. Сама Мудра та її захист заперечують обґрунтованість підозр.

Джерело : Суспільне

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