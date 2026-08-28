Сили оборони уразили РЛС, пункти управління БпЛА та навчальний центр РФ
- У Криму уражено РЛС Небо-СВ і П-18, засоби зв'язку та навчальний центр.
- Уражено радіорелейну станцію Ніколаєвка.
27 серпня та в ніч проти 28 серпня Сили оборони України уразили російські радіолокаційні та радіорелейну станції, мобільний комплекс зв’язку, навчальний центр, пункти управління БпЛА, а також скупчення озброєння та військової техніки противника.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони уразили військові об’єкти РФ у Криму: що відомо
У районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму українські військові уразили російську радіолокаційну станцію Небо-СВ, апаратну РЛС П-18 та мобільний комплекс засобів зв’язку.
Ще один удар завдали в районі Фрунзе, де було уражено радіорелейну станцію Ніколаєвка.
У Севастополі підтверджено ураження навчального центру підготовки противника.
Крім того, Сили оборони уразили пункти управління російськими БпЛА в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині.
У районі Красної Гори Донецької області під удар потрапило зосередження озброєння та військової техніки російських військ.
У Генштабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється.
Також за результатами попередніх ударів підтверджено знищення російської радіолокаційної станції Каста у Караїчеві Ростовської області РФ 24 серпня.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що воїни Центру спеціальних операцій Альфа СБУ уразили стратегічний ракетоносій Ту-95МС у російському Енгельсі.
Цієї ж доби Сили оборони уразили Ярославський НПЗ Славнефть-ЯНОС приблизно за 1 тис. км від лінії фронту. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Зеленський назвав ці операції відповіддю на російські удари по Україні.