27 серпня та в ніч проти 28 серпня Сили оборони України уразили російські радіолокаційні та радіорелейну станції, мобільний комплекс зв’язку, навчальний центр, пункти управління БпЛА, а також скупчення озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили військові об’єкти РФ у Криму: що відомо

У районі Оленівки в тимчасово окупованому Криму українські військові уразили російську радіолокаційну станцію Небо-СВ, апаратну РЛС П-18 та мобільний комплекс засобів зв’язку.

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Ще один удар завдали в районі Фрунзе, де було уражено радіорелейну станцію Ніколаєвка.

У Севастополі підтверджено ураження навчального центру підготовки противника.

Крім того, Сили оборони уразили пункти управління російськими БпЛА в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині.

У районі Красної Гори Донецької області під удар потрапило зосередження озброєння та військової техніки російських військ.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється.

Також за результатами попередніх ударів підтверджено знищення російської радіолокаційної станції Каста у Караїчеві Ростовської області РФ 24 серпня.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що воїни Центру спеціальних операцій Альфа СБУ уразили стратегічний ракетоносій Ту-95МС у російському Енгельсі.

Цієї ж доби Сили оборони уразили Ярославський НПЗ Славнефть-ЯНОС приблизно за 1 тис. км від лінії фронту. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Зеленський назвав ці операції відповіддю на російські удари по Україні.

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