В ночь на 30 августа российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 30 августа: что известно

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Во время ночной атаки враг применил:

две баллистические ракеты Искандер-М, запущенные из Курской области РФ;

130 ударных БпЛА типа Shahed, большинство из которых — реактивные;

беспилотники Гербера;

дроны S8000 Бандероль;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Воздушные цели уничтожали на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 13 местах. Еще в четырех местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.

В Воздушных силах также отметили, что часть вражеских средств поражения не достигла своих целей. Информация о них уточняется.

В результате российской атаки на Киев возникли пожары в жилом многоэтажном доме, административных и нежилых зданиях. Также зафиксировано возгорание на открытой территории.

По меньшей мере трое человек пострадали. Их передали врачам.

По состоянию на утро спасатели ликвидировали последствия ударов, информация о возможных других пострадавших уточнялась.

По состоянию на 08:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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