Ночная атака на Украину 30 августа: РФ запустила две ракеты Искандер-М и 130 дронов
В ночь на 30 августа российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 30 августа: что известно
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Во время ночной атаки враг применил:
- две баллистические ракеты Искандер-М, запущенные из Курской области РФ;
- 130 ударных БпЛА типа Shahed, большинство из которых — реактивные;
- беспилотники Гербера;
- дроны S8000 Бандероль;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Воздушные цели уничтожали на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины.
При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 13 местах. Еще в четырех местах зафиксировано падение обломков сбитых целей.
В Воздушных силах также отметили, что часть вражеских средств поражения не достигла своих целей. Информация о них уточняется.
В результате российской атаки на Киев возникли пожары в жилом многоэтажном доме, административных и нежилых зданиях. Также зафиксировано возгорание на открытой территории.
По меньшей мере трое человек пострадали. Их передали врачам.
По состоянию на утро спасатели ликвидировали последствия ударов, информация о возможных других пострадавших уточнялась.
По состоянию на 08:30 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.