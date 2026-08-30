У ніч проти 30 серпня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 серпня: що відомо

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Під час нічної атаки ворог застосував:

дві балістичні ракети Іскандер-М

130 ударних БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

дрони S8000 Бандероль

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Повітряні цілі знешкоджували на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на 13 локаціях. Ще на чотирьох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

У Повітряних силах також зазначили, що частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформація щодо них уточнюється.

Унаслідок російської атаки на Київ виникли пожежі у житловій багатоповерхівці, адміністративній та нежитлових будівлях. Також зафіксовано загоряння на відкритій території. Щонайменше троє людей постраждали. Їх передали медикам. Станом на ранок рятувальники ліквідовували наслідки ударів, інформація щодо можливих інших постраждалих уточнювалася.

Станом на 08:30 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих БпЛА.

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