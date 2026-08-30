За останній тиждень Росія випустила по Україні майже 2 тис. ударних дронів, понад 1,6 тис. керованих авіабомб та 31 ракету різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський назвав масштаби російських атак за тиждень

За словами Зеленського, основну частину російських повітряних атак протягом тижня становили безпілотники та авіабомби — їх ворог застосував майже 2 тис. і понад 1,6 тис. відповідно.

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Work is continuing nonstop in the village of Myla in the Kyiv region to address the aftermath of the Russian strike. First responders have managed to extinguish most of the fires. Explosive ordnance disposal units of the State Emergency Service are also working at the site around… pic.twitter.com/nI0w7Riveu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2026

Крім того, за цей період Росія запустила по Україні 31 ракету різних типів. Серед них була й північнокорейська балістика.

Зеленський зазначив, що останніми днями у Києві та інших регіонах часто оголошують повітряні тривоги через застосування Росією реактивних безпілотників. Зафіксовані влучання у житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Фактично цілодобово російські війська атакують прифронтові та прикордонні громади. Серед них президент назвав Нікополь, Краматорськ і Херсон, а також населені пункти Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Сумської областей.

— На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обов’язково будуть. Дякуємо кожному, хто допомагає посилювати ППО України і наш захист, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 130 безпілотниками різних типів.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих безпілотників.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 13 локаціях, ще на чотирьох — падіння уламків збитих цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 649-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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