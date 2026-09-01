Враг нанес удар баллистикой по Киевщине, в результате чего есть пострадавшие в столице и Борисполе. На фоне ракетного террора Украина усиливает подготовку к следующему отопительному сезону и призывает партнеров выделить помощь для защиты неба.

В то же время в США заявили о внезапной отставке министра Сухопутных войск США Дрисколла, а российский диктатор Владимир Путин снова наращивает штат своей личной охраны.

О главных событиях ночи и утра 1 сентября — читайте в дайджесте Фактов ICTV.

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Ночной баллистический удар по Киевщине

В ночь на 1 сентября Россия ударила по Киевской области баллистическими ракетами. Разрушения фиксируются в Киеве и Борисполе. Об этом сообщают ГСЧС и глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

По данным ГСЧС, из-за российского удара в Киеве погибли восемь человек, еще пятеро получили ранения.

По словам Перцовского, в результате удара в Дарницком районе по железнодорожному депо и другим объектам погибли семь человек. Среди них – шесть работников Укрзализныци. Еще один железнодорожник ранен, он находится в больнице.

В результате атаки в Борисполе поврежден 5-этажный жилой дом, на прилегающей парковке загорелись автомобили. Из дома эвакуировали 48 человек. Сейчас известно о восьми пострадавших, среди которых ребенок. Также в городе повреждено предприятие — там погиб один человек и еще один получил ранения.

Подготовка к отопительному сезону в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по выполнению Комплексных планов устойчивости и подготовки к отопительному сезону 2026/2027. Решение направлено на защиту критической инфраструктуры и усиление устойчивости регионов.

Основные пункты планов предусматривают:

увеличение на 20% резервного питания объектов жизнеобеспечения (тепло- и водоснабжение);

создание двухнедельного резерва топлива для стабильной работы критической инфраструктуры;

защита объектов тепловой и электрической генерации и формирование резерва оборудования и материалов для оперативных ремонтов;

проведение командно-штабных учений в регионах по реагированию на чрезвычайные ситуации;

повышение автономности многоквартирных зданий путем устройства независимых систем резервного питания;

поиск дополнительного международного финансирования, поддержку восстановления подвижного состава Укрзализницы и обеспечение стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса.

Призыв к Нидерландам по ускорению военной помощи

Посол Украины в Нидерландах Андрей Костин обратился к правительству страны с призывом срочно выделить Украине военную помощь на сумму €2 млрд, сообщает De Volkskrant.

Обращение касается досрочного предоставления финансирования из уже зарезервированных Нидерландами объемов поддержки на ближайшие годы.

По словам посла, эти деньги необходимы для защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет, в частности, для инвестирования в производство перехватчиков дронов.

Расширение штата ФСО в России

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о расширении центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) – это четвертое увеличение штата с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет The Moscow Times.

ФСО – закрытая силовая структура, отвечающая за безопасность первых лиц РФ, включая подразделение личной охраны Путина, а также занимается спецсвязью и мониторингом общественного мнения.

Согласно этому указу, количество сотрудников центрального аппарата увеличится с 785 до 812 человек. До войны штат структуры не расширялся почти 13 лет.

Отставка министра Сухопутных войск США

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл покидает свою должность после 18 месяцев работы, сообщает AP со ссылкой на Белый дом.

Официальная причина отставки не объявляется. Однако издание отмечает, что это могло произойти из-за напряженных отношений с американским министром обороны Питом Хегсетом.

На своей должности Дрисколл отвечал за переговорные процессы по прекращению войны между Россией и Украиной, а также выступал инициатором сокращения бюрократических процедур для ускорения разработки беспилотников и средств противодействия дронам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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