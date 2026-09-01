Ворог завдав удару балістикою по Київщині, внаслідок чого є постраждалі у столиці та Борисполі. На тлі ракетного терору Україна посилює підготовку до наступного опалювального сезону та закликає партнерів виділити допомогу для захисту неба.

Водночас у США заявили про раптову відставку міністра Сухопутних військ США Дрісколла, а російський диктатор Володимир Путін знову нарощує штат своєї особистої охорони.

Про головні події ночі та ранку 1 вересня — читайте в дайджесті Фактів ICTV.

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Нічний балістичний удар по Київщині

У ніч проти 1 вересня Росія вдарила по Київській області балістичними ракетами. Руйнування фіксуються у Києві та Борисполі. Про це повідомляють очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко та КМВА.

Через російський удар у Києві загинули три людини, ще п’ятеро зазнали поранень. У Дніпровському районі зафіксовано загоряння на території нежитлового сектору.

Внаслідок атаки у Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, на прилеглій парковці загорілися автомобілі. Із будинку евакуювали 48 людей. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Також у місті пошкоджено підприємство — там загинула одна людина та ще одна дістала поранення.

Підготовка до опалювального сезону в Україні

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виконання Комплексних планів стійкості та підготовки до опалювального сезону 2026/2027 року. Рішення спрямоване на захист критичної інфраструктури та посилення стійкості регіонів.

Основні пункти планів передбачають:

збільшення на 20% резервного живлення об’єктів життєзабезпечення (тепло- та водопостачання);

створення двотижневого резерву пального для стабільної роботи критичної інфраструктури;

захист об’єктів теплової та електричної генерації та формування резерву обладнання й матеріалів для оперативних ремонтів;

проведення командно-штабних навчань у регіонах щодо реагування на надзвичайні ситуації;

підвищення автономності багатоквартирних будинків шляхом облаштування незалежних систем резервного живлення;

пошук додаткового міжнародного фінансування, підтримку відновлення рухомого складу Укрзалізниці та забезпечення стабільного функціонування паливно-енергетичного комплексу.

Заклик до Нідерландів щодо прискорення військової допомоги

Посол України в Нідерландах Андрій Костін звернувся до уряду країни із закликом терміново виділити Україні військову допомогу на суму €2 млрд, повідомляє De Volkskrant.

Звернення стосується дострокового надання фінансування із вже зарезервованих Нідерландами обсягів підтримки на найближчі роки.

За словами посла, ці гроші необхідні для захисту від балістичних і гіперзвукових ракет, зокрема, для інвестування у виробництво перехоплювачів дронів.

Розширення штату ФСО в Росії

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про розширення центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО) – це четверте збільшення штату від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише The Moscow Times.

ФСО – закрита силова структура, яка відповідає за безпеку перших осіб РФ, включно з підрозділом особистої охорони Путіна, а також займається спецзв’язком і моніторингом громадської думки.

Згідно з цим указом, кількість співробітників центрального апарату зростає з 785 до 812 осіб. До війни штат структури не розширювався майже 13 років.

Відставка міністра Сухопутних військ США

Міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл залишає свою посаду після 18 місяців роботи, повідомляє AP з посиланням на Білий дім.

Офіційна причина відставки не оголошується. Проте видання зазначає, що це могло статися через напружені відносини з американським міністром оборони Пітом Гегсетом.

На своїй посаді Дрісколл відповідав за переговорні процеси щодо припинення війни між Росією та Україною, а також виступав ініціатором скорочення бюрократичних процедур для прискорення розробки безпілотників та засобів протидії дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 651-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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