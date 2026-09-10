Первые результаты переговоров по прекращению войны могут появиться уже к концу сентября 2026 года. Для этого Украина ежедневно координирует шаги с командой США и рассчитывает на встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Зеленский о переговорном процессе

По словам президента, сейчас советники по национальной безопасности находятся на постоянной связи с американскими коллегами, готовя основу для потенциальной трехсторонней встречи.

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Стороны обсуждают вопросы энергетической и продовольственной безопасности, в частности, разблокирование экспорта зерна в Черном море.

Зеленский отметил, что сможет раскрыть больше деталей после личных переговоров с Трампом в Нью-Йорке в конце сентября, которые также могут пройти на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент отметил, что российская сторона пытается интенсифицировать атаки всякий раз, когда слышит диалог Украины с европейскими, канадскими или американскими партнерами, чтобы сломать переговорный процесс.

Однако Украина продолжает двигаться к мирному урегулированию. К тому же, на фоне избирательных процессов в РФ среды для прямого диалога с Москвой пока нет, поэтому ключевой акцент делается на работе с американской командой, считает он.

Недавно стало известно, что Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в 20-х числах сентября. По словам президента, Украине нужны пакеты от США для защиты неба от российских баллистических ракет.

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