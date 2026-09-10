Переговоры о мире с Трампом: Зеленский ждет первые результаты в сентябре
- Первые результаты переговоров по прекращению войны могут появиться до конца сентября после встречи Зеленского с Трампом в Нью-Йорке.
- Стороны ежедневно координируют шаги в сфере энергетической и продовольственной безопасности, готовя основу для трехсторонней встречи.
Первые результаты переговоров по прекращению войны могут появиться уже к концу сентября 2026 года. Для этого Украина ежедневно координирует шаги с командой США и рассчитывает на встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.
Зеленский о переговорном процессе
По словам президента, сейчас советники по национальной безопасности находятся на постоянной связи с американскими коллегами, готовя основу для потенциальной трехсторонней встречи.
Стороны обсуждают вопросы энергетической и продовольственной безопасности, в частности, разблокирование экспорта зерна в Черном море.
Зеленский отметил, что сможет раскрыть больше деталей после личных переговоров с Трампом в Нью-Йорке в конце сентября, которые также могут пройти на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент отметил, что российская сторона пытается интенсифицировать атаки всякий раз, когда слышит диалог Украины с европейскими, канадскими или американскими партнерами, чтобы сломать переговорный процесс.
Однако Украина продолжает двигаться к мирному урегулированию. К тому же, на фоне избирательных процессов в РФ среды для прямого диалога с Москвой пока нет, поэтому ключевой акцент делается на работе с американской командой, считает он.
Недавно стало известно, что Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в 20-х числах сентября. По словам президента, Украине нужны пакеты от США для защиты неба от российских баллистических ракет.