Сотрудники Государственного бюро расследований за процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении руководителю одного из подразделений обеспечения СБУ, который отвечал за обустройство и функционирование склада артиллерийских боеприпасов в поселке Мила недалеко от Киева.

Об этом сообщают пресс-служба ГБР и Офиса генпрокурора.

Взрыв склада в Миле

По данным следствия, должностное лицо не обеспечило надлежащего контроля за безопасным хранением взрывчатых веществ и боеприпасов. Склад обустроили в помещении бывшего овощехранилища, которое не отвечало установленным требованиям к объектам хранения вооружения.

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Кроме того, его размещение не согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны. Также, как установило следствие, не приняты необходимые меры для минимизации рисков одновременного уничтожения значительного количества боеприпасов в случае атаки.

Особую опасность представляла близость склада к жилой застройке — он располагался менее чем в 100 метрах от домов.

28 августа российские беспилотники атаковали склад. После удара началась детонация боеприпасов и возник пожар, распространившийся на соседние помещения.

В результате взрывов погибли 35 человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Пострадал 21 человек, среди них двое детей, полицейские и спасатели.

Также поврежден 191 частный дом и 14 многоквартирных домов. Среди других поврежденных объектов — отделение полиции, гаражи, ресторан, пансионат для пожилых людей, магазин и логистический центр. Кроме того, повреждены 24 автомобиля, в том числе служебные машины полиции и ГСЧС.

Чиновнику СБУ инкриминируют бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения, по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины.

Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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