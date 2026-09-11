ВАКС назначил 9 лет тюрьмы народному депутату Александру Юрченко, который ранее входил во фракцию Слуга народа, по делу о взятке. Кроме заключения, суд запретил ему в течение трех лет занимать определенные должности и постановил конфисковать имущество.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в пятницу, 11 сентября.

ВАКС назначил 9 лет тюрьмы Александру Юрченко

Приговор Александру Юрченко вынесла коллегия судей ВАКС в составе Оксаны Олейник, Екатерины Сикоры и Веры Михайленко.

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Как установило обвинение, Юрченко через своего помощника Ивана Фищенко требовал передать ему $13 тыс. неправомерной выгоды. Еще $200 тыс. должны были быть переданы членам парламентского комитета за принятие законодательных изменений в интересах иностранной компании.

В начале августа 2020 года детектив НАБУ, который работал под прикрытием, передал посреднику первую часть денег.

26−27 августа соучастники должны были получить следующую часть средств. Однако операцию НАБУ пришлось прекратить, поскольку “участников преступления проинформировали о документации их деятельности”.

Посреднику, который был неофициальным помощником народного депутата, сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года. Сам Юрченко получил подозрение 17 сентября.

В Высшем антикоррупционном суде дело слушали с 2021 года. В 2024 году из-за замены одного из судей коллегии рассмотрение пришлось начать повторно.

Летом этого года возникла угроза нового перезапуска судебного процесса из-за возможного изменения состава коллегии. Однако судьи успели завершить рассмотрение дела.

По информации ЦПД, Юрченко стал третьим действующим народным депутатом, которого осудили на реальный срок заключения. До этого суд назначил 4 года лишения свободы депутату Анатолию Гунько и 2 года — депутату Людмиле Марченко.

Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Уголовные дела в отношении Юрченко: что известно

В сентябре 2020 года Александра Юрченко исключили из фракции Слуга народа после скандала, связанного с взяточничеством.

По информации НАБУ, Юрченко требовал $13 тыс. за внесение предложений в законопроект по управлению отходами. Позже речь шла еще о $200 тыс. для подкупа членов соответствующего комитета Верховной Рады.

Позже ВАКС избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью освобождения под залог в размере 3 млн 1 тыс. 656 грн. После внесения залога он вышел из СИЗО.

8 июля 2021 года стало известно, что народный депутат попал в ДТП во Львове. Он выезжал задним ходом с места парковки и столкнулся с автомобилем, который двигался мимо.

Сообщалось, что патрульные “заподозрили, что водитель в наркотическом опьянении”. Впоследствии это подтвердили результаты осмотра.

Юрченко заявлял, что ничего не употреблял, и предполагал, что наркотики ему “либо подсыпали, либо это было как-то спланировано”.

После этого нардеп сдал анализы в нескольких киевских лабораториях. Ни в одной из них наркотических веществ в его крови не обнаружили.

7 апреля 2022 года в Киеве на одном из блокпостов задержали Юрченко. При нем было оружие без соответствующих документов.

Тогда сообщалось, что нардепа задержали после конфликта с бойцом территориальной обороны. По данным сообщений, Юрченко вступил с ним в спор и начал хвататься за его оружие.

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