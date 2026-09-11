ВАКС призначив 9 років в’язниці народному депутату Олександру Юрченку, який раніше входив до фракції Слуга народу, у справі про хабар. Крім ув’язнення, суд заборонив йому протягом трьох років обіймати певні посади та постановив конфіскувати майно.

Про це повідомив Центр протидії корупції у п’ятницю, 11 вересня.

ВАКС призначив 9 років в’язниці Олександру Юрченку

Вирок Олександру Юрченку ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Оксани Олійник, Катерини Сікори та Віри Михайленко.

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Як встановило обвинувачення, Юрченко через свого помічника Івана Фіщенка вимагав передати йому $13 тис. неправомірної вигоди. Ще $200 тис. мали бути передані членам парламентського комітету за ухвалення законодавчих змін в інтересах іноземної компанії.

На початку серпня 2020 року детектив НАБУ, який працював під прикриттям, передав посереднику першу частину грошей.

26−27 серпня співучасники мали отримати наступну частину коштів. Однак операцію НАБУ довелося припинити, оскільки “учасників злочину поінформували про документацію їхньої діяльності”.

Посереднику, який був неофіційним помічником народного депутата, повідомили про підозру 10 вересня 2020 року. Сам Юрченко отримав підозру 17 вересня.

У Вищому антикорупційному суді справу слухали з 2021 року. У 2024 році через заміну одного із суддів колегії розгляд довелося почати повторно.

Влітку цього року виникла загроза нового перезапуску судового процесу через можливу зміну складу колегії. Проте судді встигли завершити розгляд справи.

За інформацією ЦПД, Юрченко став третім чинним народним депутатом, якого засудили до реального терміну ув’язнення. До цього суд призначив 4 роки позбавлення волі депутату Анатолію Гуньку та 2 роки – депутатці Людмилі Марченко.

Рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Кримінальні справи щодо Юрченка: що відомо

У вересні 2020 року Олександра Юрченка виключили з фракції Слуга народу після скандалу, пов’язаного з хабарництвом.

За інформацією НАБУ, Юрченко вимагав $13 тис. за внесення пропозицій до законопроєкту щодо управління відходами. Пізніше йшлося ще про $200 тис. для підкупу членів відповідного комітету Верховної Ради.

Пізніше ВАКС обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю звільнення під заставу в розмірі 3 млн 1 тис. 656 грн. Після внесення застави він вийшов із СІЗО.

8 липня 2021 року стало відомо, що народний депутат потрапив у ДТП у Львові. Він виїжджав заднім ходом із місця паркування та зіткнувся з автомобілем, який рухався повз.

Повідомлялося, що патрульні “запідозрили, що водій у наркотичному сп’янінні”. Згодом це підтвердили результати огляду.

Юрченко заявляв, що нічого не вживав, і припускав, що наркотики йому “або підсипали, або це було якось сплановано”.

Після цього нардеп здав аналізи у кількох київських лабораторіях. У жодній із них наркотичних речовин у його крові не виявили.

7 квітня 2022 року в Києві на одному з блокпостів затримали Юрченка. При ньому була зброя без відповідних документів.

Тоді повідомлялося, що нардепа затримали після конфлікту з бійцем територіальної оборони. За даними повідомлень, Юрченко вступив із ним у суперечку та почав хапатися за його зброю.

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