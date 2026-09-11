Европейская комиссия официально одобрила направление €6,1 млрд по кредиту ЕС для Украины на закупку беспилотников и ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в Брюсселе.

Кредит ЕС на дроны и ракеты ПВО

— Сегодня Еврокомиссия официально одобрила выделение €6,1 млрд по этому кредиту на закупку беспилотников и ракет для систем противовоздушной обороны Украины, — сказал Андрюс Кубилюс в пятницу в Брюсселе журналистам.

По его словам, принятое решение открывает Украине возможность закупать ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot.

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Кубилюс пояснил, что для финансирования вооружения, произведенного в третьих странах, государства-члены должны согласовать отдельные исключения из общих правил закупок.

В одобренном пакете предусмотрено пять таких исключений. Три относятся к беспилотникам и компонентам украинского производства, стоимость которых превышает установленные лимиты. Еще два связаны с оборудованием американского производства, в том числе ракетами PAC-3, которые могут закупаться через механизм совместных закупок НАТО.

Еврокомиссар подчеркнул, что для Украины критически важно максимально быстро получать необходимое вооружение в достаточных объемах.

По словам Кубилюса, решение Еврокомиссии позволило распределить все €28,3 млрд, предусмотренные в этом году по кредиту в поддержку Украины для нужд обороны.

Еврокомиссия также прорабатывает запросы на выплату еще €4,7 млрд.

Ранее сообщалось, что Германия срочно передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 к системам ПВО Patriot из собственных арсеналов Бундесвера.

Напомним, 2 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина обратилась к Еврокомиссии с запросом на несколько миллиардов евро для усиления противовоздушной обороны, в том числе для приобретения ракет PAC-3 для систем Patriot.

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