ЕС одобрил €6,1 млрд для Украины на дроны и ракеты Patriot — еврокомиссар
- Еврокомиссия одобрила €6,1 млрд для оборонных закупок Украины.
- Решение позволяет закупать американские ракеты PAC-3.
- Еврокомиссия дополнительно прорабатывает запросы на выплату €4,7 млрд.
Европейская комиссия официально одобрила направление €6,1 млрд по кредиту ЕС для Украины на закупку беспилотников и ракет для систем ПВО Patriot.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в Брюсселе.
Кредит ЕС на дроны и ракеты ПВО
— Сегодня Еврокомиссия официально одобрила выделение €6,1 млрд по этому кредиту на закупку беспилотников и ракет для систем противовоздушной обороны Украины, — сказал Андрюс Кубилюс в пятницу в Брюсселе журналистам.
По его словам, принятое решение открывает Украине возможность закупать ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot.
Кубилюс пояснил, что для финансирования вооружения, произведенного в третьих странах, государства-члены должны согласовать отдельные исключения из общих правил закупок.
В одобренном пакете предусмотрено пять таких исключений. Три относятся к беспилотникам и компонентам украинского производства, стоимость которых превышает установленные лимиты. Еще два связаны с оборудованием американского производства, в том числе ракетами PAC-3, которые могут закупаться через механизм совместных закупок НАТО.
Еврокомиссар подчеркнул, что для Украины критически важно максимально быстро получать необходимое вооружение в достаточных объемах.
По словам Кубилюса, решение Еврокомиссии позволило распределить все €28,3 млрд, предусмотренные в этом году по кредиту в поддержку Украины для нужд обороны.
Еврокомиссия также прорабатывает запросы на выплату еще €4,7 млрд.
Ранее сообщалось, что Германия срочно передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 к системам ПВО Patriot из собственных арсеналов Бундесвера.
Напомним, 2 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина обратилась к Еврокомиссии с запросом на несколько миллиардов евро для усиления противовоздушной обороны, в том числе для приобретения ракет PAC-3 для систем Patriot.