Європейська комісія офіційно схвалила спрямування €6,1 млрд із кредиту ЄС для України на закупівлю безпілотників і ракет для систем ППО Patriot.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у Брюсселі.

Кредит ЄС на дрони та ракети ППО

— Сьогодні Єврокомісія офіційно схвалила виділення €6,1 млрд з цього кредиту на закупівлю безпілотників і ракет для систем протиповітряної оборони України, — сказав Андрюс Кубілюс у п’ятницю в Брюсселі журналістам.

За його словами, ухвалене рішення відкриває Україні можливість закуповувати ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot.

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Кубілюс пояснив, що для фінансування озброєння, виготовленого у третіх країнах, держави-члени ЄС мають погодити окремі винятки із загальних правил закупівель.

У схваленому пакеті передбачено п’ять таких винятків. Три стосуються безпілотників і компонентів українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені ліміти. Ще два пов’язані з обладнанням американського виробництва, зокрема ракетами PAC-3, які можуть закуповуватися через механізм спільних закупівель НАТО.

Єврокомісар наголосив, що для України критично важливо максимально швидко отримувати необхідне озброєння у достатніх обсягах.

За словами Кубілюса, рішення Єврокомісії дозволило розподілити всі €28,3 млрд, передбачені цього року з кредиту на підтримку України для потреб оборони.

Наразі Єврокомісія також опрацьовує запити на виплату ще €4,7 млрд.

Раніше повідомлялося, що Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 до систем ППО Patriot із власних арсеналів Бундесверу.

Нагадаємо, 2 вересня Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна звернулася до Єврокомісії із запитом на кілька мільярдів євро для посилення протиповітряної оборони, у тому числі для придбання ракет PAC-3 для систем Patriot.

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