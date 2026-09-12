Президент України Володимир Зеленський готовий приїхати на саміт G20 у Маямі та зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо він приїде на цей форум.

Про це Зеленський заявив на канадській військовій базі Норт-Бей у коментарі Deutsche Welle.

Зеленський про зустріч з Путіним

— Так, звісно. Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити і ухвалити рішення, — відповів Зеленський.

Як пояснив президент України, неважливо, що саме він скаже Путіну або російському диктатор відповість йому. На його думку, значення матиме лише результат.

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Також Зеленський наголосив, що нещодавній візит до Києва спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера є добрим сигналом та проявом поваги до українців.

Президент заявив, що Україна зараз є набагато сильнішою на полі бою, ніж минулого року, попри всі складнощі, зокрема, авіаудари, атаки дронами, авіабомбами та балістичними ракетами.

За словами Зеленського, Росія втрачає понад 30 тис. особового складу щомісяця – це дуже висока ціна за таке повільне просування на полі бою. Саме тому Київ вважає, що має сильнішу позицію для переговорів, сказав президент.

Коментуючи перспективи переговорів з РФ, Зеленський пояснив, що неважливо як називати домовленість про припинення бойових дій. За його словами, Україна любить життя та хоче миру.

На його думку, першим кроком до будь-яких переговорів могло б стати перемир’я щодо енергетики та зерна.

Саміт Великої двадцятки (G20) у Маямі запланований на 14 та 15 грудня. Як свідчить інформація на сайті саміту, України поки немає серед запрошених до участі країн.

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