Удар РФ по Украине вблизи границы с Польшей является очередной российской эскалацией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Сикорский об ударе РФ по Украине вблизи границы с Польшей

На пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве Радослав Сикорский назвал российский обстрел Украины вблизи границы с Польшей эскалацией.

— Мы встречаемся в день, когда Россия атаковала объекты непосредственно возле границы Польши, которая также является границей Европейского Союза и Североатлантического альянса. Россия атаковала модернизированными дронами с реактивными двигателями и усовершенствованными системами наведения. Это эскалация, это очередной большой вызов для Украины, а также для гипотетических будущих жертв российской агрессии, – сказал он.

Сикорский отметил, что это означает, что “мы должны удвоить наши усилия в поддержке жертвы агрессии”.

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– Российский терроризм не просто стучится в дверь – он внутри дома. Я напомню вам, что российская гибридная война является кинетической, это не о дезинформации или слежке, – сообщил он.

Министр призвал международное сообщество “восстановить соблюдение международного права”, а следовательно – прийти на помощь жертве агрессии, а также наказать агрессора и сделать невозможным или усложнить дальнейшую агрессию с его стороны.

Реакция Сибиги на удар РФ возле границы с Польшей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал удары РФ по украинско-польской границе варварскими.

— Варварские удары России возле украинско-польской границы в Ягодине – это не просто продолжение ее атак на государственные границы Украины. Это террор Путина, который “стучит” прямо в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже возле ваших ворот, дорогие партнеры, – подчеркнул глава МИД.

Министр призвал партнеров действовать уже сейчас и задействовать всю силу санкций против агрессивного режима Путина.

– Заставьте Москву почувствовать последствия своего террора. Не частные решения, а решительные и мощные шаги. Полное торговое эмбарго. Полный запрет на въезд. Полные санкции против военно-промышленного комплекса.

Путин должен понять, что на его варварство будет дан решительный ответ, который повысит цену войны для него до неприемлемого уровня. Это единственный способ его остановить, – добавил Андрей Сибига.

Напомним, что РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре возле Ягодина. Атака произошла ночью и утром 13 сентября.

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