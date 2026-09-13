Удар РФ по Україні поблизу кордону із Польщею є черговою російською ескалацією, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський про удар РФ по Україні поблизу кордону із Польщею

На пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві Радослав Сікорський назвав російський обстріл України поблизу кордону із Польщею ескалацією.

– Ми зустрічаємося в день, коли Росія атакувала об’єкти безпосередньо біля кордону Польщі, який є також кордоном Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу. Росія атакувала модернізованими дронами, які мають реактивні двигуни та вдосконалені системи наведення. Це ескалація, це черговий великий виклик для України, а також для гіпотетичних майбутніх жертв російської агресії, – сказав він.

Сікорський зауважив, що це означає, що “ми повинні подвоїти наші зусилля у підтримці жертви агресії”.

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– Російський тероризм не просто стукає у двері – він всередині дому. Я нагадаю вам, що російська гібридна війна є кінетичною , це не про дезінформація чи слідкування, – повідомив він.

Міністр закликав міжнародну спільноту “відновити дотримання міжнародного права”, а отже – прийти на допомогу жертві агресії, а також покарати агресора та унеможливити чи ускладнити подальшу агресію з його боку.

Реакція Сибіги на удар РФ поблизу кордону із Польщею

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удари РФ по українсько-польському кордону варварськими.

– Варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині – це не просто продовження її атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який “стукає” безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери, – наголосив глвав МЗС.

Міністр закликав партнерів діяти вже зараз та задіяти всю силу санкцій проти агресивного режиму Путіна.

– Змусьте Москву відчути наслідки її терору. Не часткові рішення, а рішучі та потужні кроки. Повне торговельне ембарго. Повна заборона на в’їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу.

Путін має зрозуміти, що на його варварство буде дана рішуча відповідь, яка підвищить ціну війни для нього до неприйнятного рівня. Це єдиний спосіб його зупинити, – додав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що РФ вдарила по залізничній інфраструктурі біля Ягодина. Атака сталася вночі та вранці 13 вересня.

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