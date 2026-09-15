Абсолютное большинство граждан Украины уверено в необходимости продолжать вооруженную борьбу против российской агрессии, даже если враг снова прибегнет к энергетическому террору в зимний период.

Об этом свидетельствуют данные нового социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Украинцы готовы к тяжелой зиме и выступают против требований РФ

По данным социологов, 77% опрошенных настаивают на продолжении сопротивления независимо от намерений России оставить украинские города без света, тепла и водоснабжения.

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Только 12% респондентов считают, что в таких условиях следует согласиться на условия РФ, даже если они будут означать капитуляцию. Еще 11% затруднились с ответом.

Настроенность на борьбу преобладает во всех регионах страны:

Киев: 83% (высокий показатель, несмотря на постоянные атаки дронами и баллистики);

Восточная область: 68%.

Среди граждан, доверяющих президенту Владимиру Зеленскому, продолжение сопротивления поддерживают 89% (5% готовы к миру на любых условиях).

Среди не доверяющих главе государства идею вооруженной борьбы все равно разделяет большинство — 65% (за капитуляцию — 20%).

Устойчивость демонстрируют как военные, так и гражданские:

Военные и ветераны: 85% выступают за продолжение сопротивления (13% согласны на условия РФ);

Гражданские: 77% поддерживают сопротивление (12% готовы к любому миру).

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что регулярные наблюдения фиксируют четкую тенденцию: попытки устрашения лишь укрепляют выносливость общества.

В частности, в столице с конца июля доля тех, кто готов терпеть войну столько, сколько понадобится, выросла с 61 до 69%.

— То есть фактически результаты российских террористических действий имели обратный эффект для украинцев, только укреплявшихся во мнении об экзистенциальной угрозе от россиян и невозможности “мира на любых условиях”. Сейчас украинцы в ожидании очередной тяжелой зимы (и очередной “самой тяжелой”). В то же время, перед этой зимой у украинцев уже есть опыт предыдущей зимы в условиях длительных морозов, которые не сломили волю продолжать сопротивление (как не сломили волю вообще 4.5 года полномасштабной войны с бесконечными военными преступлениями россиян). Напротив, украинцы снова продемонстрировали свою высокую устойчивость и хоть и при трагических обстоятельствах, но приобрели новый важный опыт усиления своей выносливости. Кроме этого, украинцы видят героизм и успехи Сил обороны на фронте и эффективность украинских ударов по российской территории, — подчеркнул Грушецкий.

Всеукраинский опрос проводился КМИС в период с 21 августа по 10 сентября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1003 совершеннолетних респондента из всех подконтрольных правительству регионов Украины.

Статистическая погрешность выборки в обычных условиях не превышает 4,1%.

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