Несмотря на угрозу блэкаутов: 77% украинцев настаивают на продолжении вооруженного сопротивления
Абсолютное большинство граждан Украины уверено в необходимости продолжать вооруженную борьбу против российской агрессии, даже если враг снова прибегнет к энергетическому террору в зимний период.
Об этом свидетельствуют данные нового социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Украинцы готовы к тяжелой зиме и выступают против требований РФ
По данным социологов, 77% опрошенных настаивают на продолжении сопротивления независимо от намерений России оставить украинские города без света, тепла и водоснабжения.
Только 12% респондентов считают, что в таких условиях следует согласиться на условия РФ, даже если они будут означать капитуляцию. Еще 11% затруднились с ответом.
Настроенность на борьбу преобладает во всех регионах страны:
- Киев: 83% (высокий показатель, несмотря на постоянные атаки дронами и баллистики);
- Восточная область: 68%.
Среди граждан, доверяющих президенту Владимиру Зеленскому, продолжение сопротивления поддерживают 89% (5% готовы к миру на любых условиях).
Среди не доверяющих главе государства идею вооруженной борьбы все равно разделяет большинство — 65% (за капитуляцию — 20%).
Устойчивость демонстрируют как военные, так и гражданские:
- Военные и ветераны: 85% выступают за продолжение сопротивления (13% согласны на условия РФ);
- Гражданские: 77% поддерживают сопротивление (12% готовы к любому миру).
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что регулярные наблюдения фиксируют четкую тенденцию: попытки устрашения лишь укрепляют выносливость общества.
В частности, в столице с конца июля доля тех, кто готов терпеть войну столько, сколько понадобится, выросла с 61 до 69%.
— То есть фактически результаты российских террористических действий имели обратный эффект для украинцев, только укреплявшихся во мнении об экзистенциальной угрозе от россиян и невозможности “мира на любых условиях”. Сейчас украинцы в ожидании очередной тяжелой зимы (и очередной “самой тяжелой”). В то же время, перед этой зимой у украинцев уже есть опыт предыдущей зимы в условиях длительных морозов, которые не сломили волю продолжать сопротивление (как не сломили волю вообще 4.5 года полномасштабной войны с бесконечными военными преступлениями россиян). Напротив, украинцы снова продемонстрировали свою высокую устойчивость и хоть и при трагических обстоятельствах, но приобрели новый важный опыт усиления своей выносливости. Кроме этого, украинцы видят героизм и успехи Сил обороны на фронте и эффективность украинских ударов по российской территории, — подчеркнул Грушецкий.
Всеукраинский опрос проводился КМИС в период с 21 августа по 10 сентября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1003 совершеннолетних респондента из всех подконтрольных правительству регионов Украины.
Статистическая погрешность выборки в обычных условиях не превышает 4,1%.