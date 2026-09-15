Во время прохождения военной службы у военнослужащего могут появиться законные основания для увольнения. Однако самого права на увольнение, чтобы уйти из армии, недостаточно, поскольку сначала необходимо обратиться к командованию с соответствующим рапортом и приложить документы, подтверждающие основание для увольнения.

На практике бывают ситуации, когда командир воинской части отказывает в удовлетворении рапорта. В таком случае военнослужащий может обжаловать это решение в суде.

Факты ICTV выясняли, как происходит увольнение с военной службы через суд и когда стоит обращаться в суд.

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Увольнение с военной службы через суд: может ли суд уволить военнослужащего

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, ошибочно считать, что военнослужащий, который имеет основания для увольнения, может сразу обратиться в суд и получить решение об увольнении.

Полномочия принимать решение об увольнении с военной службы имеет командир воинской части. Поэтому суд не может брать на себя эту функцию и самостоятельно издавать приказ об увольнении.

Вместо этого суд может проверить, было ли законным решение командира отказать военнослужащему в увольнении.

Если суд установит, что отказ был незаконным, он может обязать воинскую часть принять решение об увольнении военнослужащего. Однако сам приказ в таком случае все равно издает воинская часть, но уже во исполнение решения суда.

Как происходит увольнение с военной службы через суд

Первым шагом должно быть обращение военнослужащего к командованию с рапортом об увольнении с военной службы. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие соответствующее основание для увольнения.

Только после того, как воинская часть откажет в удовлетворении рапорта, появляются основания обжаловать такое решение в суде.

То есть последовательность действий должна быть такой:

военнослужащий подает рапорт;

командование рассматривает его и принимает решение;

если в увольнении отказано, этот отказ можно обжаловать в судебном порядке.

Увольнение с военной службы по решению суда: что будет проверять суд

При рассмотрении дела суд не просто определяет, имеет ли военнослужащий право на увольнение. Прежде всего суд проверяет законность решения воинской части.

Например, если командование отказало в увольнении из-за того, что военнослужащий не подал полный пакет необходимых документов, такой отказ может быть признан законным.

Это возможно даже в том случае, если на самом деле военнослужащий имеет основание для увольнения. Но если необходимые документы не были поданы вместе с рапортом и командование не имело возможности их учесть, суд также не будет учитывать их при обжаловании именно этого отказа.

Поэтому еще на этапе подачи рапорта важно позаботиться обо всех документах, которые подтверждают основание для увольнения.

Когда стоит обращаться в суд по вопросу увольнения с военной службы

Как объяснила Дарья Тарасенко, на практике бывают ситуации, когда военнослужащий уже получил отказ и хочет сразу обжаловать его в суде. Однако после анализа документов часто выясняется, что сначала необходимо повторно подать рапорт и добавить к нему документы, которых не хватает.

В таком случае воинская часть, вероятно, снова откажет в увольнении, после чего уже можно будет обращаться в суд. Но это потребует дополнительного времени.

Именно поэтому, по словам адвоката, в сложных ситуациях перед подачей рапорта стоит проконсультироваться с юристом. Прежде всего необходимо определить, какие документы нужно приложить к рапорту, чтобы в случае отказа у военнослужащего была надлежащая доказательная база для обращения в суд.

Таким образом, увольнение из ВСУ через суд не происходит путем прямого решения суда об увольнении. Суд проверяет законность отказа командования и, если он незаконен, может обязать воинскую часть принять решение об увольнении. Поэтому правильное оформление рапорта и подача всех необходимых документов еще до обращения в суд имеют принципиальное значение.

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