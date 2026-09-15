Під час проходження військової служби у військовослужбовця можуть з’явитися законні підстави для звільнення. Однак самого права на звільнення, щоб піти з армії, недостатньо, адже спочатку потрібно звернутися до командування з відповідним рапортом і додати документи, які підтверджують підставу для звільнення.

На практиці трапляються ситуації, коли командир військової частини відмовляє у задоволенні рапорту. У такому випадку військовослужбовець може оскаржити це рішення в суді.

Факти ICTV дізнавалися, як відбувається звільнення з військової служби через суд та коли варто звертатися до нього.

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Звільнення з військової служби через суд: чи може суд звільнити військового

За словами адвокатки Дар’ї Тарасенко, помилково вважати, що військовослужбовець, який має підстави для звільнення, може одразу звернутися до суду і отримати рішення про звільнення.

Повноваження приймати рішення про звільнення з військової служби має командир військової частини. Тому суд не може перебирати на себе цю функцію та самостійно видавати наказ про звільнення.

Натомість суд може перевірити, чи було законним рішення командира відмовити військовослужбовцю у звільненні.

Якщо суд встановить, що відмова була незаконною, він може зобов’язати військову частину прийняти рішення про звільнення військовослужбовця. Проте сам наказ у такому випадку все одно видає військова частина, але вже на виконання рішення суду.

Як відбувається звільнення з військової служби через суд

Першим кроком має бути звернення військовослужбовця до командування з рапортом про звільнення з військової служби. До нього потрібно додати документи, які підтверджують відповідну підставу для звільнення.

Лише після того, як військова частина відмовить у задоволенні рапорту, виникають підстави оскаржувати таке рішення в суді.

Тобто послідовність дій має бути такою:

військовослужбовець подає рапорт,

командування розглядає його та приймає рішення,

якщо у звільненні відмовлено, цю відмову можна оскаржити в судовому порядку.

Звільнення з військової служби за рішенням суду: що перевірятимуть

Під час розгляду справи суд не просто визначає, чи має військовослужбовець право на звільнення. Передусім суд перевіряє законність рішення військової частини.

Наприклад, якщо командування відмовило у звільненні через те, що військовослужбовець не подав повний пакет необхідних документів, така відмова може бути визнана законною.

Це можливо навіть тоді, коли насправді військовослужбовець має підставу для звільнення. Але якщо необхідні документи не були подані разом із рапортом і командування не мало можливості їх врахувати, суд також не буде враховувати їх під час оскарження саме цієї відмови.

Тому важливо ще на етапі подання рапорту подбати про всі документи, які підтверджують підставу для звільнення.

Коли варто звертатися до суду щодо звільнення з військової служби

Як пояснила Дар’я Тарасенко, на практиці бувають ситуації, коли військовослужбовець уже отримав відмову і хоче одразу оскаржити її в суді. Проте після аналізу документів часто виявляється, що спочатку потрібно повторно подати рапорт і додати до нього документи, яких не вистачає.

У такому разі військова частина, ймовірно, знову відмовить у звільненні, після чого вже можна буде звертатися до суду. Але це потребує додаткового часу.

Саме тому, за словами адвокатки, у складних ситуаціях перед поданням рапорту варто проконсультуватися з юристом. Насамперед потрібно визначити, які документи необхідно додати до рапорту, щоб у разі відмови військовослужбовець мав належну доказову базу для звернення до суду.

Отже, звільнення з ЗСУ через суд не відбувається шляхом прямого рішення суду про звільнення. Суд перевіряє законність відмови командування і, якщо вона незаконна, може зобов’язати військову частину прийняти рішення про звільнення. Тому правильне оформлення рапорту та подання всіх необхідних документів ще до звернення до суду має принципове значення.

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