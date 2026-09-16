Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране во время войны невозможно из-за законодательных ограничений и рисков безопасности.

Зеленский о проведении выборов в Украине во время войны

В интервью американскому телеканалу CBS News Зеленский заявил, что готов к проведению выборов, однако в условиях войны организовать полноценный избирательный процесс невозможно. Среди главных препятствий президент назвал требования Конституции и избирательного законодательства, а также ситуацию с безопасностью.

Он обратил внимание на то, что миллионы украинцев находятся за границей, в то время как значительная часть граждан остается на временно оккупированных территориях.

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Зеленский подчеркнул, что возникает вопрос о том, как обеспечить возможность голосования для этих людей, а также надлежащий контроль за избирательным процессом на территориях, где находятся российские военные.

— Я готов провести их (выборы, – Ред.) хоть завтра, но если будет продолжаться война, вы не можете это сделать ни в соответствии с Конституцией, ни с избирательным законодательством, ни с ситуацией безопасности в первую очередь. Как люди будут голосовать, когда дети не могут ходить в школу? Как проводить выборы, когда 9 млн человек находятся за границей? Обычно за границей голосуют около полумиллиона человек. А что делать с людьми, живущими на временно оккупированных территориях? Будут ли они голосовать? Как они будут голосовать и кто там будет контролировать процесс голосования? Там присутствуют российские солдаты, – отметил он.

По мнению Зеленского, часть тех, кто поднимает вопрос выборов во время войны, стремится вернуться к активной политической борьбе. Он считает такой подход ошибочным, поскольку главным приоритетом страны в условиях войны должно оставаться достижение мира.

По его словам, для украинцев сейчас значительно важнее вопросы безопасности, выживания, образования детей и нормальной жизни в условиях войны.

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