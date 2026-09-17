Російські війська вночі та вранці 17 вересня продовжили атакувати українські регіони.

В Одесі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, у Києві пошкодження зафіксували одразу в кількох районах, а в Запоріжжі російські ракети вдарили по промислових об’єктах.

На Київщині внаслідок атаки пошкоджене складське приміщення, на Харківщині протягом доби під ударами перебували десять населених пунктів.

Зараз дивляться

У Слов’янську російські війська застосовували РСЗВ, безпілотники та FPV-дрони — пошкоджені житлові будинки, автомобілі, відділення Нової пошти та інші об’єкти.

Про ці та інші події ночі та ранку 17 вересня — читайте у дайджесті.

Атака на Одесу

Одещина майже всю ніч перебувала під масованою комбінованою атакою російських військ. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, у багатоповерхівці зруйновані десять квартир на 14-16 поверхах. Також пошкоджені 11 автомобілів.

Наслідки атаки зафіксували й на інших локаціях. Пошкоджені щонайменше п’ять приватних житлових будинків, дитячий садок, гуртожиток, літній майданчик ресторану, складські та гаражні приміщення, а також легкові автомобілі.

За останніми даними, постраждали семеро людей, серед них двоє дітей віком 4 та 13 років.

Вибухи у Києві

Уранці 17 вересня російські війська атакували Київ. Наслідки зафіксували у Дніпровському, Святошинському та Солом’янському районах столиці.

У Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджені офісна та житлова будівлі, складські приміщення й територія поблизу АЗС. У кількох житлових будинках вибило вікна.

У Святошинському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. У Солом’янському районі внаслідок атаки зруйноване складське приміщення.

Після ударів також виникли проблеми з тиском води на лівому березі, у Солом’янському, Голосіївському та Святошинському районах. Згодом міська влада повідомила, що тиск поступово відновлюють.

За останніми даними, постраждали 18 людей, серед них двоє дітей віком 10 та 12 років. Дев’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях.

Ракетна атака на Запоріжжя

У ніч проти 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними обласної влади, під атакою опинилися промислові об’єкти міста.

Внаслідок влучань частково зруйновані будівлі. На одному з об’єктів виникла пожежа.

Постраждали троє людей — жінка та двоє чоловіків. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів працюють рятувальники.

Атака на Київщину

Російські війська атакували Київську область майже весь день 16 вересня, удари продовжилися і вночі та вранці 17 вересня. Для атаки ворог застосовував безпілотники та балістичне озброєння.

Під ударом перебували Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Загалом у регіоні пошкоджені 33 об’єкти.

Найбільше руйнувань зафіксували у Броварському районі — 14 об’єктів, ще 10 — у Фастівському. Серед пошкодженого —приватні житлові будинки, складські та виробничі приміщення, а також транспорт.

Під час ранкової атаки у Броварському районі дрон пошкодив складське приміщення, де виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.

Загиблих та постраждалих унаслідок атаки немає.

Удари по Харківщині

Протягом минулої доби російські війська атакували десять населених пунктів Харківської області. Для ударів застосували ракету, три керовані авіабомби, безпілотники типів Герань-2 і Молнія та п’ять FPV-дронів.

У Богодухівському районі пошкоджені СТО, приватні та багатоквартирний житлові будинки й автомобілі. Руйнування зафіксували у Золочеві, Краснокутську, Основинцях та Миронівці.

У селі Болибоки Харківського району пошкоджені господарська споруда та вантажний автомобіль, а в Кирилівці Чугуївського району — агрофірма.

У Берестині внаслідок російських ударів пошкоджені три приватні будинки, адміністративна будівля та складське приміщення.

Крім того, медики надали допомогу 62-річному чоловікові, який постраждав під час обстрілу Циркунів 14 вересня.

Удари по Слов’янську

Протягом 16 вересня російські війська кілька разів атакували Слов’янськ різними видами озброєння.

Близько 11:30 під удар РСЗВ Смерч потрапила центральна частина міста. Пошкоджене відділення Нової пошти, а приватний житловий будинок зруйнований.

Внаслідок обстрілу поранення дістали двоє чоловіків віком 21 та 45 років. Обом надали медичну допомогу.

Близько 15:00 ще один російський удар знищив ресторан. За інформацією міської влади, на цій локації постраждалих не було.

Протягом дня місто також атакували безпілотники різних типів та FPV-дрони. Вони пошкодили автомобілі й приватні будинки у різних районах Слов’янська.

Вибухи та пожежа у Ростові

У ніч проти 17 вересня російський Ростов зазнав масованої атаки безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, після яких повідомляли про масштабну пожежу.

За інформацією моніторингових Telegram-каналів, під ударом міг опинитися військовий аеродром. У районі об’єкта працювала російська ППО, яка намагалася збивати дрони, зокрема зі стрілецької зброї.

Там же повідомляли про вторинну детонацію, після якої виникла масштабна пожежа. Офіційного підтвердження влучання саме по військовому аеродрому наразі немає.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив масовану повітряну атаку на Ростов. За його словами, через падіння уламків БпЛА була знеструмлена трансформаторна підстанція, що спричинило перебої з електропостачанням у кількох районах міста.

Також уночі з’явилися повідомлення про атаку на нафтопереробний завод у Ярославлі.

Палата представників США ухвалила санкційний закон

Палата представників Конгресу США підтримала Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, який передбачає посилення економічного тиску на Росію та Іран.

Документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків, енергетичного сектору та суден, які використовуються для обходу нафтових обмежень.

Окремі положення надають президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% щодо країн, які продовжують купувати російські нафту та газ або допомагають обходити санкції. Водночас передбачені винятки для держав, які вживають заходів для скорочення залежності від російських енергоносіїв.

Під час фінального голосування документ підтримали 262 члени Палати представників, 159 виступили проти. Палата погодилася з поправками Сенату, тому розгляд законопроєкту в Конгресі завершений.

Документ направили на підпис президенту США Дональду Трампу. За даними The Wall Street Journal із посиланням на посадовця Білого дому, Трамп планує його підписати.

Після підпису президента документ стане законом.

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