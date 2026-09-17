Штрафи від ТЦК у Резерв+ іноді стають для військовозобов’язаного несподіванкою. Інформація про порушення військового обліку відображається безпосередньо в застосунку, а зверху з’являється червона стрічка, яка сигналізує про відповідний статус.

Що означає штраф від ТЦК у Резерв+, як його перевірити та оплатити онлайн, Факти ICTV розпитали в адвоката.

Штрафи від ТЦК в Резерв: як перевірити та що означає червона стрічка

Інформація про порушення правил військового обліку відображається у Резерв+ у вигляді червоної стрічки з попередженням. Вона сигналізує про наявність порушення, за яким ТЦК та СП може притягнути військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності.

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Штраф за порушення правил військового обліку накладається не самим застосунком. ТЦК розглядає справу про адміністративне правопорушення та за результатами розгляду виносить постанову про накладення адміністративного стягнення. Повноваження ТЦК розглядати такі справи передбачені статтею 235 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підставою для притягнення можуть бути, наприклад, неявка за повісткою без поважної причини, порушення правил військового обліку або невиконання вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідальність за такі порушення передбачена статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Після винесення постанови інформація про штраф з’являється у Резерв+. Тому, якщо в застосунку з’явилася червона стрічка, варто перевірити, яке саме порушення зазначене та чи є щодо нього постанова ТЦК.

Штрафи від ТЦК у Резерв+: чи може їх бути кілька

Окреме питання виникає, коли у Резерв+ відображається не один, а два чи більше штрафів.

Адвокатка, керівниця практики обслуговування приватних клієнтів та партнер АО Reliance Ірина Цибко пояснила Фактам ICTV, що кілька штрафів можливі, але ТЦК не може безкінечно накладати їх за одне й те саме порушення.

Наприклад, якщо людина не оновила адресу, номер телефону чи електронну пошту, це розглядається як одне порушення, що триває. За нього не можна отримувати новий штраф щоразу, коли ТЦК повторно фіксує той самий факт.

Інша ситуація, коли йдеться про нове порушення. Наприклад, після сплати штрафу за неоновлення даних військовозобов’язаному належним чином вручили нову повістку на проходження ВЛК, але він без поважної причини знову не прибув. У такому разі йдеться вже про інше правопорушення, за яке може бути винесена нова постанова.

Тому кількість штрафів не має фіксованого ліміту. Вона залежить від того, скільки окремих порушень допустила людина.

За словами Ірини Цибко, кілька штрафів у Резерв+ можуть також з’явитися через різні види порушень або через кілька проігнорованих повісток. Але інколи можливе технічне дублювання інформації. Якщо людина бачить два однакових штрафи, варто з’ясувати в ТЦК, чому вони відображаються двічі.

— Сплата одного штрафу не означає автоматичного припинення всіх обов’язків військовозобов’язаного. Після оплати людина все одно повинна виконувати вимоги військового обліку, — наголосила адвокатка.

Тобто штраф не дає права надалі ігнорувати повістки, не оновлювати дані чи не проходити ВЛК, якщо є відповідна законна вимога.

Відповідальність за порушення правил військового обліку визначає стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення №8073-X, а за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — стаття 210-1 КУпАП. У період дії особливого періоду штрафи для громадян за цими нормами становлять від 17 000 до 25 500 грн.

Штраф від ТЦК у Резерв+: як оплатити

У 2026 році сплатити штраф за порушення військового обліку можна онлайн через Резерв+, без необхідності особисто звертатися до ТЦК.

Для цього потрібно виконати кілька кроків:

Відкрити Google Play або App Store та перевірити, чи встановлена остання версія застосунку Резерв+. Якщо доступне оновлення, його необхідно встановити. Перейти до розділу Сервіси та обрати пункт Штрафи. Натиснути Почати, після чого оновити сторінку, провівши пальцем вниз. Далі потрібно обрати зі списку відповідне порушення та натиснути Створити заяву. Перевірити правильність усіх даних у заяві та натиснути Підтвердити. Натиснути Підписати й перейти до застосунку Дія, щоб підписати заяву за допомогою Дія.Підпису. Дочекатися розгляду заяви та її підписання начальником ТЦК та СП. Після отримання постанови про адміністративне правопорушення натиснути Сплатити та обрати опцію Сплатити онлайн.

Квитанцію про оплату варто зберегти.

Сплата штрафу у Резерв зі знижкою

Для постанов про штрафи від ТЦК передбачений окремий порядок сплати зі знижкою. Протягом 10 календарних днів можна сплатити 50% суми штрафу. Такий механізм передбачений статтею 300-3 КУпАП.

Наприклад, якщо сума штрафу становить 17 000 грн, за умовами такого порядку достатньо сплатити 8 500 грн.

Якщо людина не згодна з постановою, оплачувати її лише для того, щоб закрити питання, не обов’язково, адже постанову можна оскаржити в установленому порядку. Ірина Цибко зазначає, що на оскарження постанови про адміністративне правопорушення відведено 10 днів.

Адвокатка нагадала: якщо штраф уже сплачений, це не скасовує обов’язку надалі дотримуватися правил військового обліку. Тому після оплати варто перевірити свій статус у Резерв+ та переконатися, що всі актуальні вимоги військового обліку виконані.

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