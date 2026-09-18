17 сентября на территории Самборского района Львовской области произошло землетрясение, очаг которого находился на глубине 3 км.

О сейсмическом событии сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение во Львовской области 17 сентября: что известно

По данным Главного центра специального контроля, землетрясение зарегистрировали около 01:31 17 сентября.

Сейчас смотрят

Подземные толчки зафиксировали на территории Самборского района Львовской области. Магнитуда землетрясения составила 2,0 по шкале Рихтера, а его очаг находился на глубине 3 км.

По официальной классификации, это землетрясение относится к категории неощутимых. То есть колебания были настолько слабыми, что люди их не почувствовали.

Напомним, что в конце августа еще одно слабое землетрясение зафиксировали в Закарпатье. 26 августа в 18:44 подземные толчки произошли в Раховском районе.

Магнитуда землетрясения составила 1,7 по шкале Рихтера, а его очаг находился на глубине 7 км. По классификации Главного центра специального контроля, оно тоже относилось к неощутимым.

В тот же день землетрясение зафиксировали и на Львовщине. Тогда в Пустомытовской городской общине Львовского района произошли подземные толчки магнитудой 2,8 на глубине 4 км.