В ближайшее время состоятся кадровые решения по делу Карфаген о покрывании мошеннических колл-центров высокопоставленными должностными лицами Офиса генерального прокурора Украины.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Антон Ковальский.

Кадровые решения по делу Карфаген

Ковальский отметил, что отдельно будут завершены служебные и кадровые процедуры, начатые против работников прокуратуры в связи с обстоятельствами, исследуемыми в рамках дела Карфаген.

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— Позиция здесь проста. Никого не будем обвинять до установлении вины в предусмотренном законом порядке. Но и должность прокурора не может быть поводом для кого-либо защищать или создавать для него особые условия, — подчеркнул он.

Также Ковальский заявил о готовности к профессиональному взаимодействию с НАБУ и САП строго в пределах определенных законом полномочий каждого из органов.

Он отметил, что понимает высокий общественный интерес и готов к прямому и предметному разговору.

Среди первоочередных шагов Ковальский определил:

  • проведение рабочих встреч с руководителями ключевых направлений Офиса и региональных прокуратур;
  • детальный разбор проблемных направлений и резонансных уголовных производств;
  • рассмотрение неотложных кадровых вопросов и принятие решений, не подлежащих отсрочке.

Однако Ковальский уверяет, что ответит на все вопросы, которые сегодня звучат, в частности в его адрес, а в ближайшее время отчитается о первых сделанных шагах и результатах.

По словам Ковальского, он хорошо понимает ответственность, которую берет на себя в сложный для прокуратуры период. Он объяснил, что главная цель – организовать бесперебойную работу Офиса генерального прокурора и региональных органов для обеспечения конкретных результатов.

Напомним, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на Антона Ковальского, который был руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.

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