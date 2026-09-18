Дело Карфаген: Ковальский анонсировал кадровые решения в Офисе генпрокурора
- В Офисе генерального прокурора готовят кадровые решения по расследованию дела Карфаген по покрыванию мошеннических колл-центров.
- Исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский подчеркнул, что должность не защитит виновных от ответственности.
В ближайшее время состоятся кадровые решения по делу Карфаген о покрывании мошеннических колл-центров высокопоставленными должностными лицами Офиса генерального прокурора Украины.
Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Антон Ковальский.
Кадровые решения по делу Карфаген
Ковальский отметил, что отдельно будут завершены служебные и кадровые процедуры, начатые против работников прокуратуры в связи с обстоятельствами, исследуемыми в рамках дела Карфаген.
— Позиция здесь проста. Никого не будем обвинять до установлении вины в предусмотренном законом порядке. Но и должность прокурора не может быть поводом для кого-либо защищать или создавать для него особые условия, — подчеркнул он.
Также Ковальский заявил о готовности к профессиональному взаимодействию с НАБУ и САП строго в пределах определенных законом полномочий каждого из органов.
Он отметил, что понимает высокий общественный интерес и готов к прямому и предметному разговору.
Среди первоочередных шагов Ковальский определил:
- проведение рабочих встреч с руководителями ключевых направлений Офиса и региональных прокуратур;
- детальный разбор проблемных направлений и резонансных уголовных производств;
- рассмотрение неотложных кадровых вопросов и принятие решений, не подлежащих отсрочке.
Однако Ковальский уверяет, что ответит на все вопросы, которые сегодня звучат, в частности в его адрес, а в ближайшее время отчитается о первых сделанных шагах и результатах.
По словам Ковальского, он хорошо понимает ответственность, которую берет на себя в сложный для прокуратуры период. Он объяснил, что главная цель – организовать бесперебойную работу Офиса генерального прокурора и региональных органов для обеспечения конкретных результатов.
Напомним, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на Антона Ковальского, который был руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.
Фото: Черновицкая ОВА