Найближчим часом відбудуться кадрові рішення через справу Карфаген щодо покривання шахрайських кол-центрів високопосадовцями Офісу генерального прокурора України.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора України Антон Ковальський.

Кадрові рішення через справу Карфаген

Ковальський зазначив, що окремо будуть завершені службові та кадрові процедури, розпочаті проти працівників прокуратури у зв’язку з обставинами, які досліджуються в межах справи Карфаген.

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— Позиція тут проста. Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини у передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови, — наголосив він.

Також Ковальський заявив про готовність до професійної взаємодії з НАБУ та САП суворо в межах визначених законом повноважень кожного з органів.

Він зауважив, що розуміє високий суспільний інтерес і готовий до прямої та предметної розмови.

Серед першочергових кроків Ковальський визначив:

проведення робочих зустрічей із керівниками ключових напрямів Офісу та регіональних прокуратур;

детальний розбір проблемних напрямів та резонансних кримінальних проваджень;

розгляд невідкладних кадрових питань та ухвалення рішень, які не підлягають відтермінуванню.

Проте Ковальський запевняє, що відповість на всі запитання, які сьогодні лунають, зокрема на його адресу, а найближчим часом відзвітує про перші зроблені кроки та результати.

За словами Ковальського, він добре розуміє відповідальність, яку бере на себе у складний для прокуратури період. Він пояснив, що головна мета — організувати безперебійну роботу Офісу генерального прокурора та регіональних органів для забезпечення конкретних результатів.

Нагадаємо, 17 вересня президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків генерального прокурора на Антона Ковальського, який був керівником Хмельницької обласної прокуратури.

Фото: Чернівецька ОВА

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