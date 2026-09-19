18 сентября и в ночь на 19 сентября Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях.

Об этом 19 сентября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атаки на пункты управления БпЛА РФ: что известно

По данным ведомства, в Донецкой области под удары попали пункты управления БпЛА в районах Луганского и Покровска. Еще ряд таких объектов был поражен на оккупированной части Запорожской области — в районах Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья. В районе Новопрокоповки были поражены сразу два пункта управления беспилотниками.

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Также в районе временно оккупированной Новопетровки Запорожской области украинские военные поразили полигон Восточный.

Удары нанесли и по объектам обеспечения российских войск в Донецкой области. В Рыбинском поражен склад материально-технических средств, а в районе Амвросиевки — склад боеприпасов.

Кроме того, Генштаб сообщил о результатах предыдущего удара. Подтверждено повреждение радиолокационной станции 80П6, которую Силы обороны атаковали 17 сентября в районе населенного пункта Митюли Смоленской области РФ.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.