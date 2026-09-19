Украинские военные продолжают успешное наступление на севере Донецкой области в рамках первого этапа наступательной операции Вивальди. В течение недели Силы обороны осуществили новые продвижения, зачистили и уволили ряд населенных пунктов.

Об этом заявил начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко в эфире Суспільне Студія.

Наступление ВСУ в Донецкой области

По словам военного, бойцы корпуса и других подразделений Сил обороны, работающие на Лиманском направлении, показывают отличные результаты. Утраты русской армии убитыми, ранеными и пленными уже превосходят ожидания командования.

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Кроме официально подтвержденного освобождения Среднего, а также зачистки Коровьего Яра, Новоселовки, Яровой и Александровки, украинским защитникам удалось зачистить Рай-Александровку. Есть и другие освобожденные села, однако их названия пока сознательно не разглашаются по тактическим соображениям.

— Также есть еще освобожденные села, но не называем их по причине, что не можем себе не позволить воспользоваться глупостью противника и его введением самих себя в заблуждение. Поэтому пока кое-что должны держать в тайне, — объяснил Горбатенко.

Он добавил, что заявленные цифры успехов со временем будут только расти, а новые данные о ходе операции обнародуют в ближайшее время.

Начальник штаба подчеркнул, что враг на этом направлении фронта разбит и дезорганизован. Российское командование бросает в бой даже подразделения специального назначения, просто “перемалывая их на мясо” без всякого успеха, чтобы закрыть прорыв.

— Российские генералы пытаются прикрыть свою ложь, свой провал за счет человеческих жизней, хотя они особенно не ценили их, — утверждает заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Он подчеркнул, что тактика оккупантов не меняется. Кроме пехотных “мясных штурмов”, войска РФ наносят массированные ракетно-бомбовые удары, применяя авиацию и беспилотники Shahed по тыловым городам с большим количеством гражданского населения в Харьковской и Донецкой областях, в частности, по Изюму, Балаклее, Славянске и Краматорску.

Эффективное наступление на севере Донбасса стало возможным благодаря тщательной подготовке, утверждает Горбатенко.

Он объяснил, что накануне операции украинские военные сформировали отдельные координационные звенья, четко отработали взаимодействие противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы, нанесли серию ударов по позициям запуска российских беспилотников, полностью обрезали логистику оккупационных войск на этом направлении.

Недавно стало известно, что Третий армейский корпус Сухопутных войск ВСУ провел наступательную операцию Вивальди на севере Донецкой области, во время которой Силы обороны зачистили от российской инфильтрации около 75 кв. км территории и еще 10 кв. км деоккупированы.

Вскоре командующий Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил, что контрнаступательная операция Вивальди продолжается. Силы обороны разгромили одну из российских “клешней”, которая должна была обеспечить окружение городов-крепостей Донбасса.

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