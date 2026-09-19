Українські військові продовжують успішний наступ на півночі Донецької області в межах першого етапу наступальної операції Вівальді. Протягом тижня Сили оборони здійснили нові просування, зачистили та звільнили низку населених пунктів.

Про це заявив начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко в ефірі Суспільне Студія.

Наступ ЗСУ в Донецькій області

За словами військового, бійці корпусу та інших підрозділів Сил оборони, які працюють на Лиманському напрямку, показують чудові результати. Втрати російської армії вбитими, пораненими та полоненими вже перевершують очікування командування.

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Окрім офіційно підтвердженого звільнення Середнього, а також зачистки Коровійого Яру, Новоселівки, Ярової та Олександрівки, українським захисникам вдалося зачистити Рай-Олександрівку. Є й інші звільнені села, проте їхні назви поки що свідомо не розголошують із тактичних міркувань.

— Також ще є звільнені села, але не називаємо їх із причини, що не можемо собі не дозволити скористатися дурістю противника і його введенням самих себе в оману. Тому поки що дещо маємо тримати в таємниці, — пояснив Горбатенко.

Він додав, що заявлені цифри успіхів із часом лише зростатимуть, а нові дані про перебіг операції оприлюднять найближчим часом.

Начальник штабу наголосив, що ворог на цьому напрямку фронту розбитий і дезорганізований. Російське командування кидає у бій навіть підрозділи спеціального призначення, просто “перемелюючи їх на мʼясо” без жодного успіху, щоб закрити прорив.

— Російські генерали намагаються прикрити свою брехню, свій провал за рахунок людських життів, хоча вони особливо й не цінували їх, — стверджує заступник командира Третього армійського корпусу.

Він наголосив, що тактика окупантів не змінюється. Крім піхотних “м’ясних штурмів”, війська РФ завдають масованих ракетно-бомбових ударів, застосовуючи авіацію та безпілотники Shahed по тилових містах із великою кількістю цивільного населення у Харківській та Донецькій областях, зокрема, по Ізюму, Балаклії, Словʼянську та Краматорську.

Ефективний наступ на півночі Донеччини став можливим завдяки ретельній підготовці, стверджує Горбатенко.

Він пояснив, що напередодні операції українські військові сформували окремі координаційні ланки, чітко відпрацювали взаємодію протиповітряної оборони та систем радіоелектронної боротьби, завдали серії ударів по позиціях запуску російських безпілотників, повністю обрізали логістику окупаційних військ на цьому напрямку.

Нещодавно стало відомо, що Третій армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ провів наступальну операцію Вівальді на півночі Донецької області, під час якої Сили оборони зачистили від російської інфільтрації близько 75 кв. км території та ще 10 кв. км деокупували.

Згодом командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що контрнаступальна операція Вівальді триває. Сили оборони розгромили одну з російських “клішень”, яка мала забезпечити оточення міст-фортець Донбасу.

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