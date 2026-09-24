Зеленский убежден, что Трамп передаст Си Цзиньпину его просьбу
- Владимир Зеленский попросил Трампа передать лидеру Китая Си Цзиньпину призыв повлиять на Путина для прекращения войны и деэскалации.
- По словам президента Украины, американский президент подтвердил готовность рассказать эту просьбу Пекину.
Президент США Дональд Трамп согласился передать лидеру Китая Си Цзиньпину просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поводу давления на российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны и реализации шагов по деэскалации.
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами по итогам своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.
Что Зеленский просил Трампа передать Си Цзиньпину
Как рассказал Зеленский, он лично обратился к американскому президенту с просьбой поднять этот вопрос при контакте с Пекином.
– Я сегодня попросил президента США откровенно, чтобы он поговорил с Си Цзиньпином и попросил лидера Китая влиять на Путина, чтобы он закончил войну. Хотя бы шел на деэскалационные шаги, в которых, я уверен, заинтересован и Китай, – подчеркнул он.
По словам президента Украины, конкретными проявлениями такой деэскалации могут стать потенциальные договоренности в стратегических сферах, в частности по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению безопасности зернового экспорта.
— Я считаю, что это демонстрация деэскалации. По крайней мере, это демонстрация лидерам этих великих стран, – утверждает он.
Зеленский подтвердил, что Трамп положительно отреагировал на инициативу и пообещал донести эту позицию до китайского лидера. По словам президента, глава Белого дома ответил, что передаст Си Цзиньпину все.