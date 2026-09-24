Президент США Дональд Трамп согласился передать лидеру Китая Си Цзиньпину просьбу президента Украины Владимира Зеленского по поводу давления на российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны и реализации шагов по деэскалации.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами по итогам своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Что Зеленский просил Трампа передать Си Цзиньпину

Как рассказал Зеленский, он лично обратился к американскому президенту с просьбой поднять этот вопрос при контакте с Пекином.

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– Я сегодня попросил президента США откровенно, чтобы он поговорил с Си Цзиньпином и попросил лидера Китая влиять на Путина, чтобы он закончил войну. Хотя бы шел на деэскалационные шаги, в которых, я уверен, заинтересован и Китай, – подчеркнул он.

По словам президента Украины, конкретными проявлениями такой деэскалации могут стать потенциальные договоренности в стратегических сферах, в частности по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению безопасности зернового экспорта.

— Я считаю, что это демонстрация деэскалации. По крайней мере, это демонстрация лидерам этих великих стран, – утверждает он.

Зеленский подтвердил, что Трамп положительно отреагировал на инициативу и пообещал донести эту позицию до китайского лидера. По словам президента, глава Белого дома ответил, что передаст Си Цзиньпину все.

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