Резерв+ — це офіційний застосунок, створений для військовозобов’язаних.

Він працює як електронний кабінет, у якому можна переглядати свої дані у реєстрі Оберіг, самостійно виправляти помилки та подавати запити до ТЦК та СП.

Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо того, що означають статуси від ТЦК у застосунку Резерв+ та як діяти, якщо ви бачите неточності у своєму профілі.

Зараз дивляться

Що означають статуси ТЦК у Резерв+

Статус На обліку означає, що людина внесена до військового обліку і у разі отримання повістки повинна прибути до ТЦК.

Якщо вказано статус Призовник — це означає, що людині ще немає 25 років. Коли виповниться 25, застосунок Резерв+ автоматично змінить статус на військовозобов’язаний. Після цього потрібно особисто з’явитися до ТЦК і оновити свої дані.

Якщо цього не зробити, через певний час система автоматично зніме людину з обліку й внесе до розшуку.

Статус На обліку у військового означає, що ТЦК та СП ще не передав або не оновив ваші дані. Для військовослужбовців правильний статус — Знято з обліку.

Щоб виправити це, у застосунку Резерв+ відкрийте розділ Виправити дані онлайн, виберіть пункт Я військовий, але досі на обліку і надішліть запит.

Що означає статус ТЦК у додатку Резерв+: Виявлені порушення правил військового обліку

Таке повідомлення з’являється, коли за вами зафіксували порушення правил військового обліку.

Якщо статус підсвічено червоним, це може означати, що на вас надіслали повідомлення до Національної поліції для примусової доставки до ТЦК.

У такій ситуації важливо якнайшвидше звернутись до свого ТЦК, щоб з’ясувати причину. Система автоматично присвоює цей статус, якщо в реєстрі ТЦК немає жодної актуальної інформації про людину.

Наприклад:

коли призовник після 25 років не з’явився до ТЦК для оновлення даних;

коли переїхав, але не став на облік за новим місцем проживання.

У такому разі система більше не бачить його в базі, й особу вносять до розшуку.

Але якщо ви чинний військовослужбовець, це повідомлення з’явилось помилково.

Значення статусів ТЦК у Резерв+: Потребує уточнення

Цей статус з’являється, коли людина є в реєстрі Оберіг, але не закріплена за жодним ТЦК.

Потрібно звернутись до ТЦК за місцем реєстрації та надати документи для підтвердження даних. Для зручності можете записатись в електронну чергу.

Після оновлення дані автоматично підтягнуться в застосунок.

Що означає статус ТЦК у Резерв+: Виключений з обліку

Цей статус мають ті, кого:

визнано непридатним до служби за рішенням ВЛК;

або хто досяг граничного віку перебування на обліку.

Такі громадяни більше не підлягають військовому обліку. Для чинних військовослужбовців працює окремий застосунок — Армія+.

Що означає статус Знятий з обліку

Цей статус надається, якщо особа:

переїхала до іншого міста або області;

проходить військову службу або навчається у військовому закладі;

відбуває покарання або проходить примусове лікування;

зарахована до військового оперативного резерву;

виключена з обліку за рішенням Міноборони, СБУ чи розвідувальних органів.

Що означає повідомлення: Дані в реєстрі Оберіг не знайдено

Це означає, що вас немає в реєстрі або ваші дані записані з помилкою.

Потрібно звернутись до ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку, і подати запит на внесення або уточнення інформації. Можна записатись у чергу онлайн, щоб не чекати довго.

Чи є дані про відстрочку або бронювання у Резерв+

У застосунку Резерв+ користувачі можуть переглядати інформацію про свою відстрочку або бронювання.

Але якщо після того як роботодавець подав запит на бронювання через Дію, протягом доби в Резерв+ не з’явилася відповідна позначка — ймовірно, виникла проблема з обліковими даними.

За словами адвоката юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко, таке трапляється досить часто. Зокрема, причиною є відсутність достатньої інформації у ТЦК, якщо військовозобов’язана особа перебуває в розшуку або вчасно не пройшла ВЛК.

– Тобто для того щоб оформити бронювання, потрібно, щоб особа не перебувала в розшуку і в неї було все гаразд із військово-обліковими документами, а дані актуалізовані відповідно, – зазначила адвокат.

Джерело : Міноборони

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