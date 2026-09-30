У ніч проти 30 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши протикорабельні ракети Циркон та Онікс, балістичні Іскандер-М/С-400 безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 вересня: що відомо

У ніч на 30 вересня, починаючи з 18:00 29 вересня, російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

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Під час комбінованої атаки противник застосував:

протикорабельні ракети Циркон Онікс

балістичні ракети Іскандер-М С-400

188 ударних БпЛА типу Shahed

Безпілотники запускали з районів Орла, Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 160 повітряних цілей:

п’ять ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс;

155 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 18 локаціях.

Станом на ранок атака триває — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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