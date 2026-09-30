У Києві за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

Екстрені відключення у Києві 30 вересня

У столиці наразі діють екстрені відключення світла.

У ДТЕК нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють.

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У КМДА повідомили, що через екстрені відключення світла тимчасово не курсує наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

У Київпастрансі просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. У ДТЕК повідомили, що внаслідок ударів постраждала енергетична інфраструктура столиці.

Так, 30 вересня без світла залишилося 8 тисяч будинків, до 11-ї ранку енергетики відновили електропостачання.

Водночас прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

Були зафіксовані пошкодження та руйнування енергетичних об’єктів. Наразі фахівці оцінюють стан обладнання та визначають терміни його відновлення.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що енергетика Києва та Київської області стала головною ціллю удару РФ. За його словами, з цією метою під час нічної атаки Росія застосувала майже 190 ударних дронів та балістичні ракети.

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