На вулиці стає холодніше, тож українці готуються до осінньо-зимового періоду. Для мешканців прифронтових громад підготовка до опалювального сезону потребує додаткових витрат. Тому уряд передбачив одноразову допомогу для вразливих категорій населення.

Йдеться про 19 400 грн у межах програми Зимова підтримка. Виплату призначають на весь опалювальний сезон 2026/27 років.

Факти ICTV дізнавалися, хто отримає допомогу на опалювальний сезон 19 400 грн, до якого числа можна подати заявку та скільки чекати на виплати.

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Хто може отримати 19 400 грн

Допомога передбачена для домогосподарств, які живуть у прифронтових громадах Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей. Населений пункт має входити до відповідного переліку територій, де ведуться або велися бойові дії. Тимчасово окуповані території не враховуються.

Право на виплату мають домогосподарства, у складі яких на момент звернення є людина, яка отримує:

пенсію по інвалідності;

житлову субсидію;

субсидію на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо;

окремі види державної соціальної допомоги;

допомогу одиноким матерям;

допомогу при народженні дитини;

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;

допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомогу людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю;

допомогу на догляд за окремими категоріями людей;

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу або сім’ях патронатних вихователів.

Отримати допомогу також можуть люди, які зараз не отримують відповідних виплат, але мають встановлену інвалідність, є членами багатодітної сім’ї або є одинокими непрацюючими людьми пенсійного віку. У такому разі статус потрібно вказати під час подання заяви та підтвердити документами.

Сума становить 19 400 грн на одне домогосподарство незалежно від кількості людей, які в ньому проживають. Домогосподарство може складатися навіть з однієї людини.

19 400 грн на опалювальний сезон: скільки триватиме прийом заявок

Заяву на допомогу потрібно подати до 30 жовтня 2026 року включно. Проте 30 жовтня є кінцевою датою саме для подання заяви. Це не означає, що гроші мають бути отримані цього дня.

Куди звертатися по допомогу

Заяву подають особисто. Звернутися можна до:

територіального органу Пенсійного фонду України;

ЦНАПу;

сільської, селищної або міської ради.

У ПФУ додали, що у деяких громадах через безпекову ситуацію документи можуть приймати в укриттях, через ОСББ та іншими доступними способами.

Якщо людина через стан здоров’я або обмежену мобільність не може самостійно дістатися установи, їй мають допомогти соціальні служби або органи місцевого самоврядування.

Під час звернення потрібно мати документи, що посвідчують особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства.

Також можуть знадобитися документи, що підтверджують місце проживання та право на відповідний соціальний статус.

19 400 грн на підготовку до зими: до якого числа можна отримати

Точних строків, до якого числа можна отримати 19 400 грн після подання заяви, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін не назвав. За його словами, виплати проводитимуть досить оперативно, у міру надходження та перевірки заяв.

— Ми не будемо формувати довгі реєстри. У міру надходження та верифікації заявок будемо передавати кошти на виплату, — повідомив Денис Улютін.

При цьому постанова Кабміну №1084 визначає, що виплата допомоги за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету проводиться до 30 листопада 2026 року.

У ПФУ наголосили, що гроші перераховуватимуть на банківський рахунок за IBAN, який зазначений у заяві, або виплатити готівкою через поштове відділення за фактичним місцем проживання.

Спосіб виплати також залежить від розташування громади. Для громад у межах 0–20 км від лінії фронту передбачено виплату через банківський рахунок або Укрпошту. Для громад на відстані 20–50 км кошти можуть надійти на рахунок або через грошовий переказ Western Union.

На що можна витратити допомогу

Кошти можна використовувати на потреби, пов’язані з підготовкою до зими та опалювального сезону. Зокрема, їх дозволено витрачати на паливо, теплий одяг, ковдри, павербанки, оплату комунальних послуг та інші необхідні речі.

Для уточнення інформації щодо виплати працює контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753. Для питань щодо Зимової підтримки потрібно обрати пункт 8.

Під час оформлення допомоги не слід передавати стороннім людям банківські реквізити, паролі чи інші персональні дані.

Отже, заяву на 19 400 грн потрібно подати особисто до 30 жовтня 2026 року.

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