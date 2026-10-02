Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін за допомогою ударів по цивільному населенню прагне змусити жителів Києва залишити столицю.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю іспанській газеті El País, яке дав на місці російської атаки на київську школу 1 жовтня.

Атаки РФ на Київ: Зеленський назвав мету Путіна

За словами Володимира Зеленського, Путін вдається до ескалації напередодні проміжних виборів у США, аби продемонструвати свою силу та занурити Україну в хаос.

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Президент зазначив, що заздалегідь попереджав про це американських переговірників. За його словами, під час виборів у США та після них Росія здійснюватиме масовані атаки, основною ціллю яких буде цивільне населення.

– Їхня мета – змусити українців покинути Київ. Вони справді прагнули цього ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Пам’ятаєте, у 2022 році це було їхнім завданням? Змусити людей, простих громадян, залишити столицю, щоб показати: немає столиці – немає й країни, – сказав Зеленський.

За його даними, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак.

– Вони (росіяни, – Ред.) атакують, щоб паралізувати місто та не дати людям ходити до школи чи на роботу, оскільки їхні діти не можуть відвідувати заняття чи дитячі садки через усі ці атаки, – зазначив президент.

Він додав, що Україна не обмежується столицею, хоча Київ і залишається міцним. Влада працює над пошуком додаткових коштів, однак ресурсів усе одно недостатньо. При цьому Китай, Індія та інші країни допомагають Росії ефективно обходити західні санкції.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що на початку вересня російський диктатор нібито дав установку діяти без будь-яких правил після того, як Росії не вдалося окупувати Україну.

Учора на форумі Валдай Володимир Путін назвав безглуздою пропозицію США щодо взаємного припинення ударів між Україною та Росією.

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