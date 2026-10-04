Україна одночасно розвиває кілька напрямів для протидії реактивним дронам типу Shahed. Перші результати вже демонструють дрони-перехоплювачі Барс.

Зеленський про випробовування дронів-перехоплювачів та ракет

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, перехоплювачі Барс уже мають успішні бойові застосування та влучання по повітряних цілях. Наразі їхня ефективність становить близько 30%.

Президент наголосив, що Україна працює не лише над Барсами. Інші виробники також розробляють власні дрони-перехоплювачі та поступово проходять необхідні етапи випробувань.

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Зеленський висловив сподівання, що конкуренція між виробниками допоможе швидше вдосконалювати такі системи.

Він також звернув увагу на дальність польоту перехоплювачів, зазначивши, що за своїми характеристиками вони вже наближаються до ракет.

Окремо глава держави повідомив про домовленості з Німеччиною щодо спільного виробництва дронів-перехоплювачів.

Україна має отримати 2000 Барсів. За словами Зеленського, німецька сторона вже надала фінансування для реалізації цієї програми.

Паралельно Україна розвиває й інші засоби для боротьби з повітряними цілями.

Ще одним напрямом є програма малих ракет. Зеленський не став називати її учасників та виробників, однак повідомив, що перші результати очікуються вже цього місяця.

– Далі малі ракети, програма малих ракет. Не буду казати зараз про назви. Їх кілька видів. Ми, вочевидь, побачимо результат у цьому місяці. В кінці, у другій половині цього місяця, – сказав він.

Наразі такі засоби ще не застосовуються масово. У разі успішних випробувань Україна зможе оперативно збільшити обсяги замовлень.

Також Україна почала активніше розвивати програму турелей для захисту об’єктів від повітряних атак.

За словами Зеленського, на різних об’єктах планують розмістити десятки таких систем. Вони мають стати додатковим елементом захисту інфраструктури від російських ударів.

Президент також повідомив, що зараз триває робота над тим, щоб F-16 використовували 5-6 тис. 20 мм снарядів на добу.

– Ми вчора контактували з польською стороною, з прем’єр-міністром. Будемо завтра також розмовляти з Дональдом (Туском, – Ред.), з Еммануелем (Макроном, – Ред.), – зазначив він.

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