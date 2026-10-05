Близько 53% громадян України вважають, що чинний президент Володимир Зеленський має обмежитися одним терміном і не брати участь у наступних виборах. Водночас абсолютна більшість виступає проти проведення голосування під час війни.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 12 до 21 вересня.

Думки щодо другого терміну Зеленського

Згідно з опитуванням, 53% респондентів переконані, що Володимир Зеленський повинен обмежитися одним нинішнім терміном на посаді президента. Соціологи фіксують зростання цього показника — у грудні 2025 року такої думки дотримувалися 46% опитаних.

Зараз дивляться

Водночас 42% українців вважають, що чинний президент має брати участь у наступних виборах (у грудні 2025 року цей показник становив 45%). Ще 5% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією.

У КМІС підкреслюють чітку кореляцію між рівнем довіри до президента та підтримкою його участі у виборах:

серед тих, хто повністю довіряє Зеленському, 85% підтримують його повторне балотування;

серед тих, хто скоріше довіряє — 53%;

серед тих, хто скоріше не довіряє — 20%;

серед тих, хто зовсім не довіряє — лише 7%.

Проведення виборів під час війни

Попри зростання частки тих, хто проти другого терміну Зеленського, більшість українців (71%) виступають проти проведення виборів у теперішній час. За негайне проведення голосування висловлюються 24% опитаних, а 4% не визначилися з відповіддю.

Навіть серед респондентів, які зовсім не довіряють Зеленському, на проведенні виборів “просто зараз” наполягають лише 53%. А серед тих, хто скоріше не довіряє президенту, більшість (58%) також проти виборів під час війни.

Опитування КМІС: коли та як проводилося

Всеукраїнське опитування проводилося КМІС з 12 до 21 вересня методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Загалом було опитано 1 002 громадяни України віком від 18 років, які мешкають на підконтрольній уряду території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%. Соціологи зазначають, що отримані дані мають високу репрезентативність.

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