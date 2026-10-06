У Києві потяги “зеленої” лінії метро у години пік курсують за спеціальним графіком.

Графік роботи “зеленої” лінії метро у Києві

Як повідомляє КМДА, орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів регулюють диспетчери.

Це пов’язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може знаходитися лише один поїзд метро. Тому поїзди почергово здійснюють оборот на станціях Видубичі та Осокорки.

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У міжпіковий час метро працює за звичайним графіком.

– Просимо пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок, – наголошують у КМДА.

Нагадаємо, що на початку жовтня РФ щонайменше п’ять разі атакувала Південний міст.

Так, вдень 1 жовтня два безпілотники влучили поблизу опорної частини мосту саме тоді, коли ним рухався поїзд Сирецько-Печерської лінії метро. Пасажири та машиніст не постраждали.

Увечері того ж дня ще один російський дрон пошкодив опору мосту, дорожнє полотно, відбійник і бетонну захисну конструкцію метрополітену.

Близько 05:00 2 жовтня росіяни знову влучили у Південний міст. Після серії атак рух переправою повністю перекрили для автомобілів, а поїзди метро перестали курсувати через міст.

Увечері 2 жовтня було зафіксовано ще одне влучання у Південний міст.

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