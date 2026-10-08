За бывшую заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую внесен залог в размере 20 млн грн, который суд определил как альтернативу содержанию под стражей по делу НАБУ и САП Форест Гамп (операция Фемида).

За Мудрую внесли полный залог

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) в комментарии журналистам.

— За подозреваемого внесен залог в полном объеме, — сообщили в суде.

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19 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.

25 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Мудрой, определив залог в размере 20 млн грн. После заседания она заявила, что постарается собрать необходимую сумму.

26 августа за бывшую заместительницу руководителя ОП внесли первую часть определенного судом залога. Однако вскоре ее адвокаты сообщали, что банки не пропускали транзакции за ее залог.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Ирину Мудрую в участии в преступной организации.

По версии следствия, участники этой группировки планировали рейдерские захваты объектов недвижимости в центре Киева с использованием поддельных документов.

Схему рейдерства разоблачили и остановили во время масштабной спецоперации НАБУ и САП под названием Форест Гамп (операция Фемида). В рамках этого производства о подозрениях сообщили ряду фигурантов, среди которых есть народные депутаты Украины.

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