За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесено заставу в розмірі 20 млн грн, яку суд визначив як альтернативу триманню під вартою в справі НАБУ і САП Форест Гамп (операція Феміда).

За Мудру внесли повну заставу

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) у коментарі журналістам.

— За підозрювану внесено заставу в повному обсязі, — поінформували у суді.

У чому підозрюють Ірину Мудру

19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.

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25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Мудрій, визначивши заставу в розмірі 20 млн грн. Після засідання вона заявила, що намагатиметься зібрати необхідну суму.

26 серпня за колишню заступницю керівника ОП внесли першу частину визначеної судом застави. Проте згодом її адвокати повідомляли, що банки не пропускали транзакції за її заставу.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації.

За версією слідства, учасники цього угруповання планували здійснювати рейдерські захоплення об’єктів нерухомості у центрі Києва з використанням підроблених документів.

Схему рейдерства викрили та зупинили під час масштабної спецоперації НАБУ і САП під назвою Форест Гамп (операція Феміда). У межах цього провадження про підозри повідомили низці фігурантів, серед яких є народні депутати України.

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