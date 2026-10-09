В Украине из-за усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре возникли проблемы с передачей электроэнергии потребителям. В ряде регионов действуют аварийные и почасовые отключения света.

Об этом во время брифинга 9 октября сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Ситуация в энергосистеме Украины 9 октября: что известно

В последние недели российские войска усилили удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под ударами оказываются не только отдельные энергообъекты, но и высоковольтные сети, через которые передают электроэнергию между регионами.

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По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, из-за повреждений оборудования энергосистема временно утратила часть возможностей по передаче электроэнергии потребителям.

По состоянию на утро 9 октября из-за российских обстрелов часть потребителей остается без электроснабжения в:

Киеве;

Киевской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Одесской области;

Черниговской области;

Харьковской области.

В Министерстве энергетики объяснили, что повторные обстрелы затрудняют ремонтные работы. Энергетики приступают к восстановлению поврежденного оборудования, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения света в Киеве и области

Из-за повреждений энергетического оборудования и падения напряжения в высоковольтной сети в некоторых районах Киева и Киевской области вынужденно применяли аварийные отключения электроэнергии.

Позже в Киеве отменили экстренные отключения света.

В то же время в ряде других регионов Украины 9 октября действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Для промышленности и бизнеса также вводят ограничения по мощности.

Актуальную информацию об отключениях публикуют местные облэнерго.

Накануне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российские войска нанесли удар по одному из важных для столицы энергетических объектов.

В результате атаки в Киеве произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии.

В течение 8 октября в столице и Киевской области дважды вводили экстренные отключения — утром и вечером.

Из-за проблем с внешним электроснабжением в Киеве также полностью останавливали движение поездов метро и работу эскалаторов.