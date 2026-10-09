В Киеве отменили экстренные отключения и вернули почасовые графики.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Графики отключения света в Киеве

Киев возвращается к почасовым графикам отключений электроэнергии, экстренные – отменили.

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Почасовые графики отключения света можно узнать в чат-боте, на сайте или в приложении Киев Цифровой.

Также графики можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Напомним, что сегодня утром по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии на правом берегу столицы, а также в двух районах Киевщины – в Бучанском и Вышгородском.

На левом берегу Киева и других районах Киевской области действовали графики отключений света.

Аварийные отключения электроэнергии в отдельных регионах Украины ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме после очередных российских обстрелов.

8 октября РФ нанесла удар по одному из важных энергетических объектов Киева. Это привело к масштабным аварийным отключениям электроэнергии.В течение 8 октября в Киеве и области дважды вводили экстренные отключения света — утром и вечером.

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