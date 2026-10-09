Графики отключения света в Киеве возвращаются: что нужно знать
В Киеве отменили экстренные отключения и вернули почасовые графики.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Графики отключения света в Киеве
Киев возвращается к почасовым графикам отключений электроэнергии, экстренные – отменили.
Почасовые графики отключения света можно узнать в чат-боте, на сайте или в приложении Киев Цифровой.
Также графики можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.
Напомним, что сегодня утром по команде Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии на правом берегу столицы, а также в двух районах Киевщины – в Бучанском и Вышгородском.
На левом берегу Киева и других районах Киевской области действовали графики отключений света.
Аварийные отключения электроэнергии в отдельных регионах Украины ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме после очередных российских обстрелов.
8 октября РФ нанесла удар по одному из важных энергетических объектов Киева. Это привело к масштабным аварийным отключениям электроэнергии.В течение 8 октября в Киеве и области дважды вводили экстренные отключения света — утром и вечером.