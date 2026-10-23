Україна входить у зиму в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Майже щодня Росія б’є по енергетичних об’єктах у різних областях, що створює додаткові ризики напередодні опалювального сезону. Ситуацію ускладнює й тиск на Україну президента США Дональда Трампа.

Коли можуть відбутися нові переговори України та Росії, чи є передумови для перемир’я та на що варто розраховувати Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли можуть відбутися нові переговори України та Росії

Україна, США та Росія можуть повернутися до тристороннього переговорного формату вже в листопаді 2026 року. Попередньо зустріч планують на другу декаду місяця, однак остаточні дати ще не погоджені.

Зараз дивляться

Серед тем, які можуть порушити сторони, — гарантії безпеки для України та можливі умови завершення війни.

Але згода Москви на переговори не говорить про готовність припинити бойові дії. Політологи Ігор Рейтерович і Володимир Фесенко у коментарях для Фактів ICTV розповіли, що дипломатична активність пов’язана з політичними інтересами США та тактикою Кремля.

Тому перспективи мирних переговорів України та Росії залежатимуть від конкретних пропозицій сторін і їхньої готовності шукати спільні рішення.

Приводом для розмов про відновлення тристороннього формату стали дипломатичні контакти 20-21 жовтня. Спочатку президент України Володимир Зеленський провів зустрічі в Осло з представниками Норвегії, Фінляндії та США.

Наступного дня спеціальний представник президента США Стів Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга на переговори з Володимиром Путіним.

Після зустрічі Віткоффа з Путіним помічник російського президента Юрій Ушаков заявив про можливість відновлення переговорів за участю України, США та Росії. Попередньо їх планують провести в десятих числах листопада.

Володимир Зеленський підтвердив, що російська сторона підтримує зустріч на рівні переговорних команд.

Однак конкретна дата ще не визначена. Також поки немає повної інформації про порядок денний і пропозиції, які сторони готові обговорювати.

Чому переговори можуть відбутися саме в листопаді

Політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігор Рейтерович вважає, що згода на можливу тристоронню зустріч свідчить про пожвавлення дипломатичного процесу. Але він закликає не робити передчасних висновків щодо його результатів.

На думку експерта, на терміни переговорів може впливати внутрішньополітична ситуація у США. Проміжні вибори до Конгресу заплановані на 3 листопада, а Дональд Трамп зацікавлений показати результати своїх зусиль із врегулювання міжнародних конфліктів.

— Загалом доволі обережно можна говорити, що відбулася деяка активізація дипломатичного процесу. А до чого ця активізація призведе, будемо бачити, — зазначив Рейтерович.

Він припускає, що Москва також може враховувати американський політичний календар. Для Кремля участь у переговорах дає можливість показати готовність до діалогу, не беручи на себе зобов’язань щодо негайного припинення війни.

Чи справді мирні переговори України та Росії можуть привести до миру

Політолог Володимир Фесенко пропонує оцінювати заяви Кремля про готовність до тристоронньої зустрічі з урахуванням інтересів Путіна у відносинах зі США. На його думку, російський президент намагається налагоджувати домовленості насамперед із Дональдом Трампом, а не показує готовність до компромісу з Україною.

— Як дизельна угода, так і згода на ці переговори в тристоронньому форматі — це подарунок Трампу. Щоб Трамп міг сказати: “Я врегульовую ще одну війну, Путін готовий домовлятися, і це все завдяки мені”. Ось чому сенс, — пояснив Фесенко.

Експерт не бачить наразі прямих передумов для домовленостей про припинення бойових дій. Він також припускає, що перші зустрічі можуть мати переважно технічний характер і стосуватися майбутньої системи безпеки, а не конкретних кроків для негайного припинення вогню.

— Для Путіна і для Кремля ці переговори — це елемент тактичної гри з Трампом, але не з Україною, — наголосив політолог.

За його оцінкою, дипломатичні контакти можуть тривати паралельно з бойовими діями, зокрема з російськими повітряними атаками. Тому сам факт зустрічі не варто сприймати як підтвердження того, що мир близько.

Які питання обговорюватимуть на переговорах

Однією з ключових тем імовірно стане система гарантій безпеки для України. Під час зустрічей в Осло обговорювали механізми, подібні до тих, що передбачені п’ятою статтею НАТО. Проте конкретний зміст можливих гарантій поки не оприлюднений.

Ігор Рейтерович зазначає, що оцінити реалістичність таких домовленостей можна буде лише після появи конкретних документів або пропозицій. Важливо розуміти не тільки те, які гарантії пропонують Україні, а й те, на які умови готова погодитися Росія.

Москва категорично виступає проти вступу України до НАТО. Тому принципове значення матиме те, чи передбачатимуть можливі домовленості надійний захист України без відмови від її ключових інтересів.

Володимир Фесенко також звертає увагу на невизначеність щодо змісту гарантій безпеки. За його словами, українська сторона може не розкривати деталей, щоб уникнути зовнішнього впливу на переговорний процес.

Окремим складним питанням залишаються окуповані території. Фесенко вважає, що позиції України та Росії щодо територій, які Москва оголосила анексованими, принципово відрізняються.

— Наприклад, у питаннях про статус анексованих територій з Росією домовитися просто неможливо. Це глухий кут. Тут немає і не буде жодного компромісу. Інтереси України і Росії прямо протилежні, — заявив політолог.

Експерт наголошує, що Україна не повинна відмовлятися від участі в мирних переговорах, оскільки це може послабити її позиції. На його думку, навіть за складних обставин варто використовувати можливості для пошуку домовленостей.

Чи можливе перемир’я між Україною та Росією

Ще одна тема, яку обговорювали під час зустрічей в Осло, — взаємне припинення ударів по нафтопереробних заводах. Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити такі атаки, якщо Росія також зупинить удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Ігор Рейтерович вважає, що перспективи перемир’я залежать насамперед від позиції Москви. Проте українські удари по російській нафтовій галузі він розглядає як один із важелів впливу на Кремль.

На думку політолога, Росія не виявляє достатньої готовності до енергетичного перемир’я напередодні опалювального сезону. Тому домовленість про взаємне припинення атак поки залишається лише можливим сценарієм.

Рейтерович також скептично оцінює значення постачання російського дизельного пального до США. Він вважає, що такі обсяги не мають істотного впливу на американський ринок, а сама угода радше є політичним жестом.

Володимир Фесенко зі свого боку припускає, що США можуть тиснути на Україну, домагаючись припинення ударів по російських нафтопереробних заводах. Відновлення переговорного процесу, на його думку, може дати Києву можливість зменшити цей тиск.

Коли можуть початися реальні переговори про завершення війни

Попередня домовленість про тристоронню зустріч у листопаді свідчить про активізацію дипломатичних контактів, але не гарантує конкретних результатів.

На цьому етапі невідомо, чи готові сторони погоджувати умови припинення бойових дій, чи зосередяться на питаннях безпеки та політичних позиціях після завершення війни.

Володимир Фесенко вважає, що повноцінні переговори про конкретні домовленості можуть розпочатися не раніше наступного року. До того часу, на його думку, Україні варто зосередитися на пошуку можливостей для припинення вогню, зокрема на окремих ділянках фронту.

Отже, нові переговори України та Росії можуть відновитися вже в листопаді 2026 року, але говорити про швидке завершення війни поки передчасно.

Подальший розвиток подій залежатиме від змісту пропозицій щодо гарантій безпеки, позиції Кремля та готовності сторін перейти від дипломатичних заяв до конкретних домовленостей.

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