В Україні заочно повідомили про підозру російському колаборанту та очільнику окупаційної адміністрації РФ у Херсонській області Володимиру Сальдо та двом його спільникам. Їх підозрюють у незаконному переміщенні українських дітей під час окупації правобережжя Херсону.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Підозра Сальдо за вивезення українських дітей

Як встановило розслідування, 7 жовтня 2022 року Сальдо разом із поплічниками організував незаконне вивезення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до так званих “санаторіїв” у тимчасово окупованому Криму.

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Слідчі з’ясували точний маршрут, яким депортували цих дітей. Випускників та вихованців навчального закладу спочатку доправляли автобусами до річкового порту Херсону.

З порту дітей катерами перевозили на лівий берег Дніпра. На лівобережжі на них чекав додатковий автотранспорт, яким підлітків вивезли на територію Кримського півострова.

Хто допомагав Сальдо: деталі про спільників

Для реалізації злочинного задуму Сальдо залучив двох місцевих пособників окупантів.

Серед них Віктор Логінов — колишній військовослужбовець армії РФ, який на момент вчинення злочину обіймав псевдопосаду “заступника директора ліцею”. Він особисто вносив фіктивні дані до облікової документації навчального закладу для маскування незаконного переміщення неповнолітніх.

Також відомо, що Сальдо допомагав Микола Долженко — викладач захопленого на той час ліцею. Він безпосередньо супроводжував учнів протягом усього маршруту до окупованого Криму.

Слідчі наголошують, що дії фігурантів є прямим порушенням статті 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє примусове індивідуальне, масове переселення або депортацію осіб під захистом з окупованої території.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Володимиру Сальдо, Віктору Логінову та Миколі Долженку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Оскільки всі троє зловмисників наразі переховуються на тимчасово окупованій території України, то зараз тривають комплексні заходи для їхнього розшуку та притягнення до реальної відповідальності.

Варто зазначити, що в рамках іншого кримінального провадження за матеріалами СБУ російського колаборанта Херсонщини Володимира Сальдо вже заочно засуджено за державну зраду та колабораціонізм до 15 років тюремного ув’язнення.

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