Кабінет міністрів України оприлюднив постанову від 23 жовтня 2026 року, якою оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників.

Відповідну постанову №1328 від 23 жовтня 2026 року опублікували 26 жовтня на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Нові правила бронювання: що відомо

Згідно з постановою, статус критично важливих для економіки та життєдіяльності населення можуть отримувати підприємства, зупинка або суттєве скорочення роботи яких через мобілізацію працівників може негативно вплинути на обороноздатність держави, роботу інфраструктури чи забезпечення населення.

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Йдеться про підприємства таких галузей:

оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси;

житлово-комунальне господарство;

добувна та переробна промисловість;

агропромислове виробництво, зокрема забезпечення продовольчої безпеки;

роздрібна торгівля та будівництво;

транспорт і логістика;

інформаційні технології та банківська діяльність;

охорона здоров’я та зв’язок;

аварійно-рятувальні служби.

Також статус критично важливих зможуть отримати підприємства інших сфер за погодженням Координаційного центру та обґрунтованим зверненням відповідного державного органу.

Центральні та місцеві органи влади мають протягом десяти днів із набрання чинності постановою переглянути й узгодити критерії, за якими підприємства визнають критично важливими.

Після цього перевірять, чи відповідають підприємства оновленим вимогам. Якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало статус критичного, буде виключено, відповідне рішення підлягатиме скасуванню.

Скільки працівників дозволять бронювати за новими правилами

Однією з головних змін стало встановлення ліміту бронювання для критично важливих підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів.

За загальним правилом такі підприємства зможуть бронювати не більше 95% військовозобов’язаних працівників.

Обмеження також стосується визначених постановою підрядних організацій та виробників трансформаторного обладнання, які забезпечують роботу енергетичної і газотранспортної систем України.

Водночас можливість бронювання понад 95% зберігається. Для цього потрібне окреме рішення Міністерства оборони або Міністерства енергетики, ухвалене з урахуванням узгоджених рекомендацій Координаційного центру.

Для інших критично важливих підприємств передбачено можливість збільшення обсягів бронювання понад 50% за рекомендаціями та пропозиціями цього центру.

Окремі правила встановили для представництв донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги.

Вони можуть бронювати не більше половини військовозобов’язаних працівників, безпосередньо залучених до одного проєкту, але зазвичай не більш як сімох осіб. Перевищення цього кількісного обмеження можливе за спеціальним рішенням, однак у межах 50%.

Що буде з підприємствами, які вже мають бронювання

Постанова не передбачає автоматичного скасування всіх раніше ухвалених рішень про критичність підприємств.

Чинні рішення про визначення підприємств критично важливими залишаються чинними протягом строку, на який їх ухвалили, якщо вони не будуть скасовані за результатами перегляду.

Водночас державні органи перевірятимуть відповідність підприємств оновленим критеріям.

Окремо врегульовано дію попередніх рішень про збільшення обсягів бронювання. Залежно від дати їх ухвалення вони зберігатимуть чинність у межах визначених строків. Для частини рішень граничною датою встановлено 8 грудня 2026 року.

Що відомо про новий Координаційний центр

Кабмін також утворив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану.

Його співголовами визначили заступників міністрів економіки та оборони. До роботи центру залучатимуть представників інших державних органів, зокрема Генерального штабу ЗСУ, СБУ, ГУР, Національної поліції та Офісу президента.

Координаційний центр розглядатиме пропозиції щодо збільшення кількості заброньованих працівників, узгоджуватиме критерії критичності та аналізуватиме відповідність підприємств установленим вимогам.

Також він зможе рекомендувати скасування статусу критично важливого підприємства, зокрема на підставі звернень правоохоронних органів.

Окрему увагу приділятимуть дотриманню правил військового обліку.

Центр може відмовити в розгляді пропозиції про збільшення обсягів бронювання, якщо протягом останніх 12 місяців зафіксовано щонайменше два документально підтверджені порушення з боку керівника підприємства або його притягували до адміністративної відповідальності за такі порушення.

Звичайний строк розгляду звернень становитиме до одного календарного місяця. У невідкладних випадках рекомендації мають надати протягом семи робочих днів.

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